Как изменился спрос на персонал?



Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга, выяснила, в каких профессиональных сферах в Чувашии в ноябре был максимальный спрос на персонал и как он изменился за последний год.



В ноябре 2023 года в Чувашии было открыто более 8,1 тысячи вакансий, и это на 45 % больше, чем в ноябре прошлого года, однако на 5% меньше, чем в октябре 2023.



В топ сфер с наибольшим спросом вошли «Рабочий персонал» (26 %), «Продажи и обслуживание клиентов» (24 % от числа всех вакансий в регионе), «Производство, сервисное обслуживание (21 %), «Строительство и недвижимость» (17 %), «Транспорт, логистика, перевозки» (13 %), «Розничная торговля» (12 %). За год спрос на людей во всех этих сферах вырос, заметнее всего – в сфере рабочего персонала (+50 % к ноябрю 2022 года), продажах и обслуживании клиентов и розничной торговле (+49 % в каждой).



При этом количество активных соискателей за год в половине из этих сфер снизилось: сильнее всего — в сферах розничной торговли (-25 % к ноябрю 2022), продаж и обслуживания клиентов (-18 %), административного персонала (-14 %). Выросло количество резюме в сферах с наиболее массовым спросом на людей среди рабочего персонала, медиков и фармацевтов (+5 % в каждой из сфер), производстве (+4 %), строительстве (+2 %) и ИТ (+1 % к ноябрю 2022 года).



«Сферы с самым массовым наймом по-прежнему остро нуждаются в людях, и год от года количество предложений о работе растет. При этом уровень конкуренции за людей в регионе остается высоким: на одну вакансию в целом по рынку в Чувашии приходится 2,8 резюме при норме от 4 до 8 резюме, и это всё еще показатель дефицита кадров», — отмечает Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.



Е. Кузьминых.