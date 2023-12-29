Стартовало народное голосование премии «Служение»

Жители Чувашии могут выбрать победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Голосование продлится до 14 января.

На соискание ранее поступило около 19 тысяч заявок со всех регионов России. Из Приволжского федерального округа – около двух с половиной тысяч.

Участникам голосования предлагают оценить муниципальные инициативы на местах и выбрать лучшие. В частности, создание эффективных каналов коммуникации с гражданами оценят в номинации «Прямой разговор — доверие к власти», внедрение цифровых технологий — в номинации «Новые технологии — новые возможности».

Проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, выберут в номинации «Мой край — моя гордость», а института наставничества в номинации «Опыт наставника — успех молодых». Награды за повышение качества жизни граждан предусмотрены в номинации «Малая родина — сила России», за помощь участникам СВО и их семьям — в номинации «Защита отечества — общее дело».

Проекты, реализованные при участии бизнеса, представлены в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности», успешные управленческие решения, которые могут быть масштабированы и тиражированы на всю страну — в номинации «Практики муниципалитета — решения для страны», а совместная работа представителей власти и граждан — в номинации «Инициатива каждого — общий успех». Представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие «служение», наградят в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» — за особый вклад в служение людям.

Напомним, премию «Служение» вручают впервые по поручению Президента России Владимира Путина, её присваивают за вклад в развитие своих муниципалитетов. Проголосовать за лучшие проекты можно на сайте: премияслужение.рф.

В начале следующего года определят финалистов каждой номинации — одного победителя и двух лауреатов. Церемония награждения состоится 16 января.