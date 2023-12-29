ОАО «Ядринмолоко» -лучшее предприятие отрасли

Открытое акционерное общество «Ядринмолоко» в этом году стало победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2023» в номинации «Лучшее предприятие молочной промышленности». Молочная компания вошла во всероссийский рейтинг «Лучших предприятий отрасли 2023 года», в группу предприятий наивысшей категории надёжности региона.

В числе лидеров страны!



По решению экспертов и благодаря финансово-экономическим показателям, открытое акционерное общество «Ядринмолоко» вошло в рейтинг надежных партнеров, а также в рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. И не удивительно: предприятие оснащено самым передовым оборудованием, переработка молока осуществляется здесь в соответствии с международными стандартами, и, кроме того, на заводе также действует система маркировки «Честный знак», которая позволяет отследить качество продукции «от поля до прилавка».

«Успех предприятия – это, прежде всего, результат совместной, плодотворной, слаженной работы коллектива, поставщиков и торговых представителей, — говорит генеральный директор ОАО «Ядринмолоко» Владислав Пульков. – Ежегодные победы в ведущих конкурсах страны говорят о многом, но в первую очередь, о стабильности.



В этом году объемы переработки молока мы довели до 300 тонн в сутки и провели мощную модернизацию производства: открыли новую линию «Сигнал-ПАК» по фасовке творога в пакеты и установили современную линию охлаждения продукции».



За 2023 год ОАО «Ядринмолоко» отгружено 79700 тонн продукции, это на 33,5% больше, чем в предыдущем году. Выручка составила 5,8 млрд. рублей (на 24 % больше прошлогоднего показателя). Налогов предприятием выплачено – 285, 5 млн рублей (плюс 91 % к сумме прошлого года). За год предприятием закуплено 91 600 тонн молока, 50 % из них — в Чувашии. 300 тонн молока – среднесуточная переработка 2023 года.



Амбициозные планы



Большие планы у руководства предприятия и на следующий год: довести до 350 тонн объем среднесуточной переработки молока на предприятии, продолжить модернизацию производства, увеличить его объемы, расширить ассортимент выпускаемой продукции и, конечно же, улучшить условия труда.



«Оборудование на предприятии импортное: австрийское, германское, польское. Санкции значительно усложнили доступ к запчастям, что, хоть и незначительно, сказалось и на конечной цене продукции, — говорит акционер компании Роман Малов. – Мы признательны правительству Чувашской Республики, Минэкономразвития за поддержку нашей отрасли в это непростое время. За 9 месяцев 2023 года получили субсидии на прирост молока и на оборудование в сумме 27,3 млн рублей.



Производственные мощности ОАО «Ядринмолоко» позволяют переработать до 450 тонн в сутки сырого молока, что по оценке составляет 30 % от всех мощностей молокозаводов республики. Мы будем к этому стремиться».



План по дальнейшей модернизации производства также грандиозный: на заводе планируется внедрить роботизированную установку по укладке групповой упаковки на паллет и модернизировать складские помещения под шаттловую систему хранения.



И расширение ассортимента продукции в 2024 году ожидается довольно масштабное: в начале года потребители увидят на прилавках сыр от молочной марки «Наша корова», а еще чуть позже производитель порадует нас новой линейкой детского питания.



«На сегодняшний день мы реализуем продукцию под брендом «Наша корова» не только в Чувашии, но и в соседних регионах, а также тесно сотрудничаем с такими федеральными торговыми сетями как «Дикси», «Вкусвилл», «Магнит», «Спар» и т.д. , производя для них продукцию под собственными торговыми марками (СТМ). Таким образом, молоко, произведённое на нашем заводе можно купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Московской, Самарской областях, Республиках Марий Эл, Татарстан и Башкирия», — рассказывает коммерческий директор Алексей Поляков.



Также в планах руководства — ежегодное улучшение условий труда и отдыха для работников. На предприятии уже проводится ряд стимулирующих мероприятий для сотрудников: ежеквартально выбирается лучший работник, которому, помимо премии, вручается сертификат на отдых в санатории-профилактории, действуют программы целевого обучения для детей сотрудников и поддержки в оформлении сельской ипотеки. Также работники компании получают корпоративные подарки ко дню сельхозпереработчика, на Новый Год, на гендерные праздники и Пасху. Стоит отметить, также, что за 2023 год средняя заработная плата на предприятии выросла с 27 тысяч рублей до 40 тысяч. Новый год для сотрудников компании тоже начнется с повышения заработной платы.



Кадры решают все



Расширение производства предполагает создание новых рабочих мест. В наше время многие предприятия испытывают дефицит кадров. Как же решается этот вопрос на ОАО «Ядринмолоко»?

«Численность сотрудников на предприятии сегодня составляет 438 человек, 24 из них находятся в отпуске по уходу за детьми, — рассказывает заместитель генерального директора по производству Тамара Тарасова. — Средний возраст работников – 35-40 лет. На предприятии нет острого дефицита кадров, но ведутся активные работы в направлении привлечения новых специалистов».

22 человека трудятся здесь более 30 лет, а сама Тамара Даниловна трудится на предприятии уже 37 лет и знает все секреты производства качественной молочной продукции.



Достойная зарплата и социальные гарантии



Большая часть коллектива на предприятии, конечно, ядринцы, но приезжают сюда на работу и из столицы республики, других округов, даже из Нижегородской области.

Привлекают сотрудников хорошие условия труда на современном заводе, социальные гарантии, достойная зарплата, премии по итогам квартала, года, бесплатные путевки в санаторий, талоны на посещение спорткомплекса «Присурье», компенсация стоимости питания до 70 %, организация спортивных и культурных мероприятий для сотрудников и их детей, социальная поддержка работников и ветеранов предприятия в трудных жизненных ситуациях и многое другое. Билборды с фотографиями лучших сотрудников завода в городе – тоже знак уважения к человеку труда.

Зарплату в ОАО «Ядринмолоко» за 2023 год повышали 3 раза по 10 %.



Большое внимание – благотворительности

Большое внимание руководство компании уделяет благотворительности. Сумма средств, выделенных на меры социальной направленности, в этом году составила более 3 млн рублей.

Прежде всего, это поддержка участников специальной военной операции. Кроме выделения денежных средств на приобретение спецтехники и спецсредств в зону СВО, «Ядринмолоко» вложило солидную сумму в возведение памятника в Ядрине в честь бойцов, погибших в горячих точках, в том числе и СВО.



Уже не первый год «Ядринмолоко» выступает основным спонсором проведения футбольных матчей ФК «Спартак». Яркой экипировкой команда также обязана руководству предприятия. Также предприятие материально поддерживает проведение значимых спортивных соревнований округа и республики.



В День защиты детей и на районных Акатуях ежегодно «Ядринмолоко», кроме дегустации вкусной молочной продукции, организовывает для детворы яркие праздники с бесплатными аттракционами.



Малыши детских дошкольных учреждений Ядрина в этом году получили яркие светоотражающие жилеты от сотрудников «Ядринмолоко», в которых походы на экскурсии стали более безопасными.

А 31 декабря на Новый год предприятие ежегодно дарит городу Ядрин яркий и мощный фейерверк.



Будет и музей молока



В рамках программы «Открой свою Чувашию» учащиеся образовательных учреждений Чувашской Республики ежегодно посещают ОАО «Ядринмолоко», где после интересной и познавательной экскурсии их традиционно ожидает дегустация вкусной молочной продукции предприятия.

Только в этом году ОАО «Ядринмолоко» приняло около 1000 детей из муниципалитетов республики, а также Донецкой и Луганской народных республик. На следующий год предприятие планирует гостеприимно распахнуть двери для 1500 детей образовательных учреждений республики.



Из-за высокого спроса на посещение молокоперерабатывающего предприятия туристами, здесь планируют открыть и музей молока.