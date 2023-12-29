Новогодний сезон открыт!

21 декабря по центральной улице Торхан прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы дать старт новогодним торжествам в Шумерлинском муниципальном округе.

В роли любимых гостей новогодних праздников и популярных сказочных персонажей выступили сотрудники клубно-досуговых учреждений культуры, работники администрации муниципального округа, детских садов, предприятий, организаций и учреждений. Зрителей ожидало веселье с участием сказочных героев.



Поздравить участников и зрителей парада с наступающим Новым годом пришли зам. главы администрации — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Ренат Чебутаев, зав. сектором культуры и архивного дела администрации округа Наталья Николаева, начальник Торханского территориального отдела Алина Сергеева.

Кульминацией парада стало торжественное зажжение главной ёлки. Новогодний праздничный сезон в Шумерлинском муниципальном округе открыт.



По информации сайта администрации Шумерлинского МО.