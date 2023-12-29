Новая трасса М-12 полностью открыта

Строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью завершено

на семь месяцев раньше срока. 810 километров освещённой трассы, ни одного светофора, ни одного пересечения в одном уровне, 323 искусственных сооружения общей протяжённостью 24,5 километра, 200 миллионов грузов – это только технические характеристики.

Трасса проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Республику Чувашию и Татарстан. Запуск движения по ней окажет положительное влияние на социально-экономическую обстановку в 12 регионах, в том числе за счёт развития подъездных дорог. Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м – до Тюмени.



Над реализацией проекта работали всё Правительство России, Администрация Президента, губернаторы регионов со своими командами, Федеральное Собрание, Главгосэкспертиза, Росавтодор, Росреестр, Минтранс, Ростехнадзор, Минприроды, МВД, ФСБ, прокуратура, суды, «Газпром», «Транснефть», «Россети», РЖД, «Автодор», «ДСК «Автобан», «Трансстроймеханизация», региональные строительные компании и даже китайская крупнейшая в мире компания CRCC. В пике количество строителей доходило до 30 тысяч, 8 тысяч единиц техники, были перевезены десятки миллионов кубов щебня, грунта, были задействованы сотни километров дополнительных прилегающих дорог, которые сейчас также надо приводить в порядок.

Регулярный сервис



Для удобства водителей на трассе предусмотрели различные сервисы. Это, конечно, не просто обычные АЗС, а многофункциональные зоны (МФЗ) с местами для отдыха водителей, кафе и туалетами. Кроме того, есть еще и комплексные заправочные станции. Сейчас их 4.

На М-12 подобные зоны распределились равномерно от Москвы до Казани примерно через каждые 55-65 километров. Всего таких зон 32.



На М-12 сейчас в фазе создания находятся 45 различных объектов дорожного сервиса. Из них 19 уже принимают пользователей. Это 18 АЗС и уникальное сервисное здание. Еще две АЗС находятся в стадии строительства в районе Шумерли.



Также на трассе проектируются 16 автомобильных газовых заправочных станций. Запланирован даже первый для М-12 отель. Он находится в эпицентре кластера Арзамас – Дивеево — Саров.



Безопасность под контролем



На 810 км трассы дежурит 27 экипажей аварийных комиссаров. Они готовы прийти на помощь в сложных ситуациях. Вызвать их можно с мобильного телефона по короткому номеру *2323. Безопасность движения также обеспечивают алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). С помощью компьютерного зрения они распознают, что именно произошло на дороге, и отправляют информацию в центральный пункт управления. Далее на место происшествия в течение 15 минут прибывает машина аварийного комиссара, чтобы оказать помощь. Если автомобиль сломался, то будет вызвана машина, которая способна его эвакуировать.



Из нововведений, которых на М-12 довольно много, стоит выделить также концепцию разделения автомобильных потоков на территории МФЗ. То есть на сервисной площадке легковой транспорт движется отдельно от грузового. Оборудованы также площадки для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, реализована концепция «сначала отдохни, потом заправься». Это означает, что на каждой МФЗ пользователя встречает рекреационная зона с большим комфортным пешеходным ядром. Здесь не нужно бояться за детей, за собак и за свое собственное здоровье. Пешеходы движутся отдельно от автотранспорта.



Искусственный интеллект поможет с оплатой



Проезд по всему маршруту от Москвы до Казани обойдется в 4400—4800 рублей. Однако водители, пользующиеся программой лояльности, могут ездить по трассе за меньшую стоимость. Технологии ИИ, а также нейросетевые алгоритмы использованы и в системе взимания платы. Они позволяют одномоментно распознавать и обрабатывать миллионы транзакций. При этом система постоянно обучается и регулярно добавляет в базу модели или новые признаки автомобилей.



На М-12 сейчас установлена система взимания платы «свободный поток», которая включает в себя 18 основных рамных конструкций и 18 резервных, они покрывают все участки трассы. Таким образом, вся дорога находится полностью под наблюдением ИИ.



Сэкономить можно, если использовать транспондер. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте госкомпании «Автодор». Для примера, если два раза проехать от Москвы до Казани, то на третью поездку уже будет скидка 15 % — это расстояние, протяженностью порядка 4 тысяч километров, которое нужно преодолеть для получения льготной стоимости. При этом баллы программы лояльности накапливаются при поездках по всей сети «Автодора».



М-12 в Чувашии



Транспортные развязки на разных уровнях с въездом на трассу построены на 518-м километре в Шумерлинском округе и на 589-м километре в Комсомольском округе. Обустроены две многофункциональные зоны (АЗС, СТО, гостиница и т.д. ) в Комсомольском и Янтиковском округах. Три комплекса сервиса размещены в Шумерлинском, Вурнарском и Янтиковском округах, две площадки для отдыха – в Шумерлинском округе, по одной в Ибресинском и Комсомольском округах. Благодаря строительству пяти комплексов придорожной инфраструктуры и освоению прилегающей территории планируется создать не менее 100 новых рабочих мест.



Удобное географическое расположение трассы М-12 по территории республики обусловлено пересечением с существующей сетью автодорог федерального значения (М-7 «Волга», А-151 Цивильск – Ульяновск) и сетью железных дорог (крупный ж/д узел Канаш). Это позволит развивать мультимодальные логистические направления бизнеса по принципу «бесшовного» сообщения (автодорога, железнодорожный путь, водный маршрут, воздушное сообщение).



По информации RG.ru, kremlin.ru, cap.ru.