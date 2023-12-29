Напрямую Главе Чувашии

Вечером в минувшую пятницу, после окончания трудового дня большинства жителей, глава региона Олег Николаев в студии телерадиокомпании «Чувашия» провел итоговую прямую линию.

За время эфира, с 17.30 до 19 часов, он ответил на 36 обращений, их общее число же число превысило 420 по всем каналам связи (заранее принимались через госпаблики и портал госуслуг, во время эфира – в колл-центре и соцсетях, где велась трансляция).

По словам операторов колл-центра, где звонки принимали пресс-секретари региональных министерств, население больше волновали вопросы поддержки участников СВО и их семей, ремонт и строительство учебных заведений, проблемы медицины, ЖКХ, транспортное обслуживание, а наиболее активно обращались на прямую линию жители Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли.



Центр управления регионом, проанализировав соцсети, тоже выделил топ самых обсуждаемых тем. Например, шумерлинцев интересует, когда же заработают после ремонта городские гимназия № 8 и детсад № 19? В гимназии № 8 Шумерли учебный процесс запустят после Нового года, все работы завершены, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос.



Шумерлинка из дома № 8 по ул. Южной пожаловалась в прямом эфире на некачественное обслуживание со стороны обанкротившейся УК «Система управления»: ранее, видя такое отношение, жильцы всем домом решили не оплачивать жилуслуги, однако с декабря УК в платежках начислила пени. Глава Чувашии пообещал разобраться, изучить ситуацию подробно с привлечением Госжилинспекции, чтобы определить дальнейшие действия по решению проблемы.

Еще один прозвучавший в эфире прямой линии вопрос от шумерлинцев касался судьбы городской больницы. Как прокомментировал нашей газете главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин, деятельность городской больницы была приостановлена по причине необходимости ремонта здания и в связи с острым дефицитом кадров. Капитальный ремонт бывшей горбольницы запланирован на 2025 год, после чего в здании будут размещены кожвендиспансер, наркологический диспансер и отделение ММЦ.



Запись эфира доступна в сообществах во «ВКонтакте» на странице «Олег Николаев», «Олег Николаев | Чувашия», «Чувашская Республика» и на YouTube-канале ГТРК «Чувашия-live». Все авторы получат ответы на свои вопросы после их обработки. Например, из ответа Минприроды Чувашии на вопрос жительницы Алатыря следует, что в рамках нацпроекта «Экология» начаты мероприятия по расчистке участков русла Суры в районе Ядрина, которые продлятся и в 2024 году. Расчистка русла реки в районе водозабора Шумерли и в районе Алатыря запланирована на 2026—2027 годы.

Наталья Игнатьева, Ольга Дмитриева.

Подробности

В ходе прямой линии с Главой Чувашии Олегом Николаевым жительница г. Шумерли Людмила А. задала вопрос о Шумерлинской городской больнице.

Действительно, деятельность поликлиники № 2 Шумерлинского межтерриториального медицинского центра (так теперь называется городская больница) на ул. О. Кошевого временно приостановлена, так как здание нуждается в капитальном ремонте. Ремонтные работы планируется провести в 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Запланированы ремонт кровли, инженерных коммуникаций, внутренняя отделка и незначительная перепланировка, чтобы поликлиника соответствовала современным требованиям комфортного пребывания и пациентов, и медперсонала. В целях рационального использования свободных площадей поликлиники № 2, а также повышения качества и доступности медицинской помощи в этом же здании, кроме подразделений Шумерлинского медицинского центра, планируется разместить отделения Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканского наркологического диспансера.

До завершения ремонтных работ жители микрорайона в зоне обслуживания поликлиники № 2 могут обращаться за медицинской помощью к своему врачу общей практики в поликлинику № 1 на ул. Свердлова.

Шумерлинский ММЦ.