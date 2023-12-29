Графики работы в праздники

Шумерлинский ММЦ

30 декабря – по графику субботы, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 13.00 час. с приёмом вызовов до 12.00 час., работа пунктов (кабинетов) вакцинации осуществляется с 8.00 до 13.00 час.;

31 декабря – нерабочий праздничный день;

1 января – нерабочий праздничный день, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 13.00 час. с приёмом вызовов до 12.00 час.;

2-6 января – нерабочие праздничные дни (по графику субботы), медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 14.00 час. с приёмом вызовов до 13.00 час., работа пунктов (кабинетов) вакцинации осуществляется с 8.00 до 14.00 час.;

7 января – нерабочий праздничный день, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 13.00 часов с приёмом вызовов до 12.00 час.;

8 января – нерабочий праздничный день (по графику субботы), медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8.00 до 14.00 час. с приёмом вызовов до 13.00 час., работа пунктов (кабинетов) вакцинации осуществляется с 8.00 до 14.00 час.

Отдел ЗАГС администрации г. Шумерли

По государственной регистрации рождения и смерти — 3, 6 января с 9 до 13 час. Телефон 8(83536) 2-03-11.



МФЦ

30 декабря – рабочий день с 9:00 до 13:00 час.

31 декабря—8 января – выходные праздничные дни.