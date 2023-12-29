Всероссийская акция «Елка желаний»: Владимир Степанов исполнил мечту маленькой Варвары из Чебоксар

6-летняя Варвара из Чебоксар попросила в подарок к Новому году коньки. Свое желание она отправила на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Исполнить мечту девочки посчастливилось заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министру здравоохранения региона Владимиру Степанову.

Девочка вместе с мамой приехала в Минздрав Чувашии. Владимир Степанов отметил, что Варвара очень милая и сообразительная, ходит в подготовительную школу, а еще она мечтает стать ветеринаром. Девочка увлечена спортом: посещает бассейн, а теперь будет вместе с мамой еще чаще ходить на каток.

«Дарить радость и счастье другим людям — это один из самых важных аспектов Нового года. «Елка желаний» помогает людям исполнить свои мечты, и я рад, что могу быть частью этого. Видеть счастливые и горящие глаза ребенка — дорогого стоит! Поэтому давайте не забывать, что Новый год — это не только праздник для нас самих, но и возможность порадовать кого-то другого», — подчеркнул вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Напомним, что в прошлом году Владимир Степанов снял с «Елки желаний» открытку с желанием 16-летней Марии Макаровой из Чебоксар, которая попросила в подарок фотоаппарат моментальной печати.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики.