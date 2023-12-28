Ёлка желаний прошла в Шумерле

Вечером среды в ДК «Восход» вновь было шумно и весело. Здесь прошла благотворительная ёлка с участием депутатов Госсовета Чувашии Виктора Горбунова и Сергея Мельникова, главы Шумерли Эдуарда Васильева, его заместителя Елены Сахаровой и главы Шумерлинского округа Дмитрия Головина.



Порядка 130 детей всех возрастов из семей участников СВО, из незащищенных категорий и дети волонтеров стали участниками яркого во всех смыслах театрализованного представления, подготовленного творческими коллективами ДК, ну а самым долгожданным моментом стало вручение детворе сладких подарков.



По завершении праздничного вечера, обращаясь к детям и взрослым, Виктор Горбунов отметил отличную работу ДК «Восход» по организации детских праздников и профессионализм.

Чуть позже девять юных жителей города и округа получили подарки в рамках благотворительной акции «Ëлка желаний». Депутаты вместе с Дедом Морозом передали ребятам игрушки и наборы для творчества.



Соб. инф.