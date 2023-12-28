Сигналы оповещения гражданской обороны

Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».

Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал «Внимание всем!». Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен, прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ.

Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и других сигнальных средств, немедленно включите радио, телевизор и прослушайте сообщение о порядке действий. Полученную информацию передайте соседям, а затем действуйте согласно полученной информации.

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупредить население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения.

Действия населения: если Вы находитесь дома, необходимо: — взять с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, — отключить потребители электроэнергии, воду, газ, — плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства, — принять меры по защите продуктов, воды и пищи от заражения, — убыть в убежище. Если сигнал тревоги застал Вас на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием в укрытие. В городском транспорте необходимо выйти из транспорта в месте его остановки и действовать по указанию постов ГО, милиции, водителей. В общественных местах действовать по указанию администрации, постов ГО, милиции. Во всех случаях укрыться в ближайшем укрытии, а при его отсутствии использовать овраги, насыпи, ямы.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью разрешить населению продолжить выполнять обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о действиях населения передается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам.

Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью предупредить население о необходимости принять меры защиты от радиоактивных веществ.

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупредить население о срочной необходимости принять меры защиты от отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ. В случае возникновения опасности по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам будет передан текст об опасности и информация о действиях населения. При аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ будет сообщено на каких улицах населению оставаться в квартирах, загерметизировать их, надеть влажную марлевую повязку, отключить потребителей электроэнергии, а на каких немедленно выходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв документы и деньги.

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