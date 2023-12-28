Светлана Каликова: «Подводим итоги строительно-ремонтных работ в 2023 году»



В Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики подвели итоги работы строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры городов и муниципальных округов региона в 2023 году.

«Отрасль культуры в 2023 году продолжила свое поступательное развитие. Большое внимание уделялось развитию культуры на селе. В муниципальных образованиях Чувашской Республики строятся, реконструируются, ремонтируются сельские дома культуры, клубы, музеи, детские школы искусств и другие объекты культуры. В этом году мы продолжили строительство клубов в рамках республиканской и федеральной программ. На 44 объектах культуры, в 20 муниципальных округах и 5 городах республиканского значения, велись работы», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Из бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт Дворца культуры города Шумерли в 2023 году в рамках Государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма" (капитальный ремонт муниципальных учреждений клубного типа) выделены средства в размере пяти миллионов шестисот шестидесяти тысяч рублей. Софинансирование бюджета муниципального образования город Шумерля составило пятьсот сорок тысяч рублей. Выполнены работы по ремонту санузла для инвалидов, гардероба, административных кабинетов и досуговых помещений 1 этажа и 2 здания ДК. В своих комментариях Касаткина Елена, мама участницы инклюзивной творческой лаборатории «Перезагрузка» отметила созданные проведенными ремонтными работами для детей с особенностями развития комфортные условия пребывания в ДК. Александр Козлов проводит свой досуг, принимая участие в работе народного духового оркестра и ВИА «Сувенир», оценил ремонт кабинета коллектива, оснащение оборудованием, хорошую звукоизоляцию и освещение. Татьяна Федорова, неизменная участница коллектива «Леди Экситон» высоко оценила удобства обновленного кабинета художника-модельера.