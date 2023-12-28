Пусть исполняются мечты

В эти предновогодние дни по всей стране проходит традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний», объединяющая готовых совершать добрые дела людей. Не стала исключением и Шумерля.



В минувший вторник фойе Центра детского творчества стало площадкой исполнения детской мечты. На украшенной огромной елке расположились новогодние шары с пожеланиями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей. А стать добрым волшебником очень просто: нужно снять с новогодней ели шар с пожеланием ребенка и это самое желание исполнить.



С помощью Деда Мороза и Снегурочки роли добрых волшебников с удовольствием на себя примерили глава города Эдуард Васильев, его заместитель – начальник отдела образования Елена Сахарова, депутаты городского Собрания во главе с председателем Сергеем Яргуниным, руководители образовательных учреждений города, предприниматели.



Благодаря акции 46 девчонок и мальчишек получили возможность поехать в аквапарк, стать обладателями развивающих игр, радиоуправляемых игрушек, конструкторов, энциклопедий, наборов для рукоделия и рисования, сладостей и многого другого.

СПРАВОЧНО

Впервые благотворительная акция «Ёлка желаний» состоялась в 2018 году. За пять лет участие в ней приняли не менее 40 тысяч российских граждан, которым удалось исполнить более 106 тысяч детских желаний, а общая сумма подарков превысила 7 миллионов рублей.

Чтобы поделиться своим желанием, достаточно подать заявку на официальном сайте акции. После модераторской проверки запрос попадает в общий список желаний. Чтобы авторизоваться, необходимо завести учетную запись на сайте «Движения первых». В семьях, где много детей, допускается заполнение сразу нескольких анкет.

Официально акция началась 5 декабря и продлится до конца февраля.

Принимать участие в «Елке желаний — 2024» могут следующие категории юных россиян:

дети в возрасте 3-17 лет, находящиеся в трудной ситуации;

дети с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью;

дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни: коды диагнозов по МКБ-10 приведены на сайте акции;

дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

сироты и оставшиеся без попечения родителей;

дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции.

Согласно правилам акции просить можно три категории подарков: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. В первом случае это могут быть товары для хобби, книги, развивающие игрушки, а также наряды, спортивные и музыкальные принадлежности.

В категорию нематериальных попадают подарки следующего формата: поездки, посещение каких-либо мероприятий, встречи со знаменитостями, а также возможность примерить на себя ту или иную профессию.

Подарок-сюрприз дает право выбора для исполнителя желаний на основе предпочтений, интересов и хобби самого ребенка. Запрещено дарить и загадывать технику, животных, квартиры, машины и медицинское оборудование.

Ольга Дмитриева.







