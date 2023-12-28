Изменение в Чувашии тарифов на коммунальные услуги обсудили в прямом эфире

Трансляция, посвященная грядущим изменениям, состоялась в студии Центра управления регионом. Экспертами на встрече выступили врио руководителя Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Алина Елисеева и руководитель Госжилинспекции республики Виктор Кочетков.

Алина Елисеева подчеркнула, что в первом полугодии 2024 года тарифы на коммунальные услуги не вырастут, они изменятся с 1 июля будущего года. Эксперт обозначила факторы, влияющие на рост. Среди них увеличение цен на энергоресурсы, принимаемое на федеральном уровне; стоимость ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг; затраты на восстановление и развитие инфраструктуры.

Врио руководителя упомянула о введении единых тарифов для населения на электроэнергию и газ, а также на услуги по обращению с ТКО. Стоимость вывоза мусора снизится уже с 1 января 2024 года. Она также отметила, что цены на водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию устанавливаются индивидуально для каждого поставщика коммунальных услуг.

Кем и как контролируется правильность применения тарифов и начисления платы? На этот вопрос ответил руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии Виктор Кочетков.

«Контроль начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги ведет Госжилинспеция республики, – сказал он. – Исключение – применение тарифов на коммунальные услуги. Собственник может обратиться к нам за защитой нарушенных прав в части начисления платы за жилье и коммунальные услуги».

Руководитель ведомства также напомнил о возможности воспользоваться рассрочкой на оплату жилого помещения. Правда, добавил спикер, она предоставляется, когда плата за коммунальную услугу за какой-либо расчетный период превышает более чем на 25 % размер платы за аналогичный период прошлого года

Также гости эфира рассказали, какие меры предпринимает государство для ограничения роста платы и ответили на другие вопросы, поступившие во время трансляции.

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