Игрушка чувашских мастеров украсила главную новогоднюю ель выставки «Россия»

На главной новогодней ели Международной выставки-форума «Россия» зажглись огни, запустив таким образом обратный отсчёт до празднования Нового года во всех 11 часовых поясах страны. 20-метровую красавицу украсили игрушками всех без исключения регионов РФ. Каждый из них постарался отразить дух и колорит своей территории.

Чувашия подготовила уникальное ёлочное украшение, в основу которого была положена древняя чувашская легенда о трёх солнцах. Авторы игрушки таким образом хотели донести богатство чувашской культуры, а землякам передать тепло родного края. Задумку реализовали преподаватели Чебоксарского художественного училища:

заместитель директора по научно-методической работе, преподаватель специальности «Дизайн» Ксения Редькина ,

, председатель специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», заслуженный работник культуры Чувашской Республики, мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики Юля Бубнова ,

, преподаватель специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» направления «Художественная резьба» Олег Павлов.

Увидеть главную новогоднюю ель выставки «Россия» и найти на ней игрушку Чувашской Республики можно на площади между Галереей Достижений и Павильоном №1 на ВДНХ.

чувашинформ.рф