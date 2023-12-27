В честь Дня спасателя Российской Федерации

27 декабря, в День спасателя, в 23-й пожарно-спасательной части города Шумерли прошло мероприятие, посвящённое профессиональному празднику.

Торжество началось с поздравлений начальника ПСЧ-23 майора внутренней службы Ивана Лескина. Звание прапорщика внутренней службы присвоено старшему инструктору по вождению пожарной машины, водителю Андрею Чулах.



Благодарственное письмо было вручено главному редактору нашей газеты Анне Аношиной. Грамотами Центрального совета ВДПО награждены журналист и оператор телеканала «Новая Реальность» Наталья Михеева и Виталий Антонов.



Победителям конкурсов для детей по пожарной безопасности были вручены дипломы и сладкие призы.



Слова поздравлений в адрес спасателей звучали от главы города Эдуарда Васильева, заместителя председателя Собрания депутатов Шумерлинского округа Андрея Губанова, ветерана пожарной охраны Анатолия Ершова.



Соб. корр.







