Вниманию участников избирательной кампании 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция Шумерлинской газеты «Малалла»/"Вперед" сообщает о резервировании печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации за плату. Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади составляет 700 (семьсот) рублей.

Общий еженедельный объем платной печатной площади, резервируемой редакцией, составляет 10 процентов общего объема еженедельной печатной площади издания в период, установленный соответственно пунктами 2 и 5 статьи 50 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». Дата опубликования предвыборных агитационных материалов определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакцией с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами. О дате и времени проведения жеребьевки будет сообщено дополнительно.