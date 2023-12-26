26 Дек

Светлана Каликова: «Подводим итоги строительно-ремонтных работ в 2023 году»

В Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики подвели итоги работы строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры городов и муниципальных округов региона в 2023 году.

«Отрасль культуры в 2023 году продолжила свое поступательное развитие. Большое внимание уделялось развитию культуры на селе. В муниципальных образованиях Чувашской Республики строятся, реконструируются, ремонтируются сельские дома культуры, клубы, музеи, детские школы искусств и другие объекты культуры. В этом году мы продолжили строительство клубов в рамках республиканской и федеральной программ. На 44 объектах культуры, в 20 муниципальных округах и 5 городах республиканского значения, велись работы», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. 

С данными строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры Шумерли и Шумерлинского муниципального округа можно ознакомиться в таблице.


  Муниципальный округ   2023 ГОД     2024 ГОД
  Наименование объекта     Наименование мероприятия   Наименование объекта   Наименование мероприятия
Шумерлинский муниципальный округ Бреняшский СДК Шумерлинского МО Капитальный ремонт сельских домов культуры Саланчикский СДК Шумерлинского МО Капитальный ремонт сельских домов культуры    
Краснооктябрьский СДК МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского МО» Текущий ремонт    
Ходарский СДК МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского МО» Текущий ремонт    
Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения (автоклуб) В рамках национального проекта «Культура»    
г. Шумерля Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Капитальный ремонт сельских домов культуры      

Автор записи: anna

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