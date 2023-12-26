Светлана Каликова: «Подводим итоги строительно-ремонтных работ в 2023 году»

В Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики подвели итоги работы строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры городов и муниципальных округов региона в 2023 году.
«Отрасль культуры в 2023 году продолжила свое поступательное развитие. Большое внимание уделялось развитию культуры на селе. В муниципальных образованиях Чувашской Республики строятся, реконструируются, ремонтируются сельские дома культуры, клубы, музеи, детские школы искусств и другие объекты культуры. В этом году мы продолжили строительство клубов в рамках республиканской и федеральной программ. На 44 объектах культуры, в 20 муниципальных округах и 5 городах республиканского значения, велись работы», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.
С данными строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры Шумерли и Шумерлинского муниципального округа можно ознакомиться в таблице.
|Муниципальный округ
|2023 ГОД
|2024 ГОД
|Наименование объекта
|Наименование мероприятия
|Наименование объекта
|Наименование мероприятия
|Шумерлинский муниципальный округ
|Бреняшский СДК Шумерлинского МО
|Капитальный ремонт сельских домов культуры
|Саланчикский СДК Шумерлинского МО
|Капитальный ремонт сельских домов культуры
|Краснооктябрьский СДК МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского МО»
|Текущий ремонт
|Ходарский СДК МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского МО»
|Текущий ремонт
|Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения (автоклуб)
|В рамках национального проекта «Культура»
|г. Шумерля
|Дворец культуры «Восход» г. Шумерля
|Капитальный ремонт сельских домов культуры