Светлана Каликова: «Подводим итоги строительно-ремонтных работ в 2023 году»

В Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики подвели итоги работы строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры городов и муниципальных округов региона в 2023 году.

«Отрасль культуры в 2023 году продолжила свое поступательное развитие. Большое внимание уделялось развитию культуры на селе. В муниципальных образованиях Чувашской Республики строятся, реконструируются, ремонтируются сельские дома культуры, клубы, музеи, детские школы искусств и другие объекты культуры. В этом году мы продолжили строительство клубов в рамках республиканской и федеральной программ. На 44 объектах культуры, в 20 муниципальных округах и 5 городах республиканского значения, велись работы», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

С данными строительных и ремонтных работ, проводимых в учреждениях культуры Шумерли и Шумерлинского муниципального округа можно ознакомиться в таблице.