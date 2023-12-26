Деревья — под пристальным вниманием интернет-пользователей

И фонари, и тротуары, и дорожные знаки – от внимания интернет-пользователей Чувашии не ускользает ничего. В этот раз жители республики обратили внимание на деревья.

«Сегодня трактор чистил тротуар и зацепил дерево. Оно сломано, а с макушки свисает обломок ствола», – написали в одной из групп в соцсетях о ситуации недалеко от детского сада №50 в Чебоксарах и попросили навести порядок. Сообщение зафиксировали и обработали в ЦУР Чувашии, а решить вопрос помогли в администрации города.

Еще одна горожанка отправила фотографию последствий санитарной вырубки елей в чебоксарском дворе – здесь попросту не убрали ветки после своей работы. Ситуацию взяли на контроль в горадминистрации, а мусор вывезли сотрудники УК «Домовой».

Отметим, о деревьях пользователи соцсетей пишут нередко. С начала года на эту тему зафиксировано более 500 сообщений: сигнализировали о вырубке, упавших деревьях, нарушении правил уборки и вывоза веток после обрезки.

чувашинформ.рф