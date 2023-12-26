В охотничьем хозяйстве Чувашии разводят пятнистых оленей и ланей

Пятнистых оленей и ланей в Чувашию привезли из Тверской области, сообщает пресс-служба Минприроды региона. После переезда копытных ожидает месяц карантина: проверят их общее состояние здоровья, возьмут анализы, сделают прививки. После этих мероприятий животных переведут в вольер размером 100 га, где они и будут обитать в дальнейшем, увеличивая свою популяцию.

Руководитель охотугодий «Дубовское» ООО «КЕНАР» Комсомольского округа Игорь Васильев говорит, что через 5 лет популяция ланей и оленей возрастет до того уровня, что можно будет выпускать их в дикую природу.

Кстати, охотхозяйство, занимающееся восстановлением популяции диких животных, недавно из вольеров выпустило на волю 15 пятнистых оленей.

чувашинформ.рф