В Чувашии верят, что после Прямой линии Главы Чувашии на улицах города станет светлее

Глава Чувашии сегодня — в самый короткий световой день в году — провел заключительную в 2023-м Прямую линию. Олег Николаев общался с жителями в региональном эфире телеканала «Россия 24» на протяжении полутора часов.

Вопросы руководителю региона люди присылали через госпаблики и портал госуслуг. В ходе эфира звонки принимал и колл-центр. Среди дозвонившихся было и несколько счастливчиков, кто смог лично поговорить о наболевшем с Главой Чувашии.

Только через платформу обратной связи люди направили полсотни обращений, через госпаблики — эта цифра выше в разы. Так, одно из сообщений в официальном сообществе Правительства Чувашии во «ВКонтакте» оставили неравнодушные новочебоксарцы, уставшие передвигаться по улице Жени Крутовой в полутьме. «Фонари не горят вторую неделю. Обращались в администрацию города. Результата нет», — написала жительница дома номер 16 Ольга Гурьева. К слову, эту же тему в начале декабря освещали журналисты одного из телеканалов республики. Тогда местные власти обещали им решить проблему с уличным освещением до 15 декабря. В обещанный срок не уложились, однако успели включить пару фонарей прямо накануне Прямой линии Главы. Правда, как сообщают жители в том же госпаблике, лампочки горят не на всех столбах освещения. Новочебоксарцы верят, что по итогу разговора с Олегом Николаевым светильники заработают повсеместно.

Отметим, по данным ЦУР Чувашии, на этой неделе из 40 жалоб на плохое освещение половина принадлежит жителям Новочебоксарска.

Еще одна тема, которая одинаково волнует как новочебоксарцев, так и чебоксарцев — транспортное сообщение между двумя городами. Из-за недостаточного количества автобусов и большого интервала между ними, приходится подолгу стоять на остановках, а в приехавшую переполненную маршрутку просто невозможно залезть, — жаловались люди. Глава Чувашии заверил, что над данной проблемой власти работают.

Также руководитель региона в ходе прямого эфира обещал разобраться с начислением зарплат воспитателям детских садов. В госпаблике Правительства Чувашии сразу несколько жителей региона обратили внимание на то, что они не дотягивают до сумм, озвученных в майских указах. Олег Николаев отметил, что Чувашия находится среди 12 субъектов страны, в которых выполнили поручения Президента по показателям зарплат.

чувашинформ.рф