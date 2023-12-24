Рубка новогодних елей – это серьезное нарушение

За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ, влекущая наложение значительных штрафов. Граждан могут оштрафовать на 3-4 тыс. рублей, должностных лиц – на 20-40 тыс. рублей, юридических лиц – на 200-300 тыс.

рублей. При этом будут конфискованы и орудия совершения правонарушения, и срубленная ель. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, причиненный государству.

В случае нанесения ущерба от незаконной рубки на сумму более 5 тыс. рублей нарушитель привлекается к уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 260 УК РФ, которой предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа в размере до 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.



Любой гражданин, имеющий информацию о случаях нарушения лесного законодательства в границах Шумерлинского лесничества, может обратиться в лесничество по телефону 8(83536) 2-98-01, в диспетчерский пункт КУ «Лесная охрана» – 8(8352) 40-24-00 или по федеральным телефонам: 112, 02.



С. Таеров, лесничий Шумерлинского лесничества.