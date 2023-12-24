Пиротехника: соблюдайте определенные требования

В декабре многие уже готовятся к Новому году. Для взрослых и детей этот праздник ассоциируется с яркими фейерверками, петардами и бенгальскими огнями. Но не стоит забывать, что они представляют особую опасность для здоровья, если не соблюдать правила.

Даже знакомый и обычный на вид фейерверк может иметь свои особенности. Необходимо заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать, как организуете показ запуска. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние от точки запуска составляет не менее 30-50 метров. При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от затеи.



Приобретая пиротехнические изделия, никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на этикетке изделия. Инструкция по применению должна быть на русском языке, с указанием адреса или телефона производителя. Проверьте наличие сертификата соответствия. Фейерверки следует приобретать только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. Обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места и разрывы.



Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже чем при управлении автомобилем. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкцией по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После окончания работы изделия можно безопасно подходить к нему лишь спустя как минимум 10 минут.



Никогда не разбирайте пиротехнические изделия, ни до использования, ни после. Категорически запрещено каким-либо другим образом изменять конструкцию изделия до и после его использования.



Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Устройства с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или установить в плотный снег. Это позволит избежать их опрокидывания. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.

Безопасных вам праздников!



ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому округу.