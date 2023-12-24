Мы помним ваши созидательные дела!

Совет ветеранов АО «Комбинат автомобильных фургонов» совместно с историко-краеведческим музеем 15 декабря провел встречу, посвященную памяти выдающихся людей комбината: Героя Социалистического Труда Нины Ивановны Ивановой (по случаю 90-летия со дня рождения), директора предприятия Вадима Милеевича Скаржевского (95-летие со дня рождения) и главного инженера Павла Владимировича Болотникова (предстоит 93-летие со дня рождения).

Даже годы их совместной работы на комбинате оставили неизгладимый след в истории предприятия и города. Это были люди эпохи и они остались в памяти многих шумерлинцев.

Будущий Герой Социалистического Труда и депутат Верховного Совета СССР Н.И. Иванова (Мажукова), придя на комбинат, продолжила трудовую династию – здесь трудился ее дед Герасим Савельевич, отец Иван Герасимович и многие родственники. Работала отделочницей мебели. Когда Нине Ивановне присвоили высокое звание, руководство предложило ей более высокую должность, но она, скромная по характеру, на грезила такой перспективой, говорила, что работа в бригаде более по душе и сердцу. Но ей приходилось решать вместе с В.М. Скаржевским в высоких кабинетах Чебоксар и Москвы многие вопросы по дальнейшему развитию комбината. Они пробивали и доказывали необходимость строительства социальных объектов для работников предприятия и жителей города.



В.М. Скаржевский возглавил комбинат в 1974 году. Под его руководством 10-ю пятилетку трудовой коллектив завершил досрочно. За достижение высоких технико-экономических показателей последовало награждение орденом Трудового Красного Знамени.



17 октября 2023 года директору градообразующего предприятия, кавалеру многих государственных наград исполнилось бы 95 лет. Ярко проявились в нем накопленный профессиональный опыт и организаторский талант. Четкий и системный анализ ситуации, принятие совместно с командой единомышленников-профессионалов решений и постоянный контроль за их реализацией, жесткий спрос с виновных в срыве заданий и строгое соблюдение дисциплины во всем – такими были годы директорства. Наряду с волевым характером Вадим Милеевич был чрезвычайно скромным человеком и никогда не ставил себя выше собеседника. Умел слушать и слышать. Был сторонником воспитания своих кадров: ежегодно трудовая молодежь от комбината направлялась в институты и техникумы, на предприятии функционировала кафедра технологии машиностроения и деревообработки Марийского политехнического института, каждый понедельник у директора был прием молодых руководителей и специалистов по личным вопросам…



В.М. Скаржевский вышел на пенсию в 1991 году, отдав комбинату 42 года своей жизни. За 18 лет директорства оставил после себя лучшее предприятие города, республики, министерства. При нем годы технического перевооружения предприятия стали одновременно годами новых социальных преобразований. Это прежде всего жилье и объекты соцкультбыта: построено 23 многоквартирных дома со всеми удобствами для более 2 тыс. семей, дополнительно реконструировались деревянные дома старой застройки (около 17). В те годы комбинат имел возможность обеспечить хорошим уходом более 1200 детей в садиках. В 1986 году был введен дворец культуры «Восход». Вошли в строй больница со стационаром на 50 мест и профилакторий, спортивная база, лыжная база и другие объекты спорта, пионерский лагерь «Восход». Забота о конкретном человеке стала определять стратегию и тактику предприятия.



Трудно представить историю комбината без П.В. Болотникова. Он прошел трудовой путь от механика до главного инженера. Отличительная его черта – большая практика инженерной работы, великолепное знание производства, энергетики, механики, строительства, технологии машиностроения, металлообработки. Павел Владимирович был простым, доступным, и потому тянулся к нему за советом неиссякаемый поток специалистов. П.В. Болотников обладал развитой интуицией, хорошо чувствовал перспективу развития инженерной службы предприятия и своевременно ставил перед ней новые цели.



…Встреча прошла в дружеской обстановке, присутствовавшие с теплом и доброй памятью вспоминали об ушедших из жизни – об их человечности, заботе, об их вкладе в экономику и хозяйственную деятельность комбината и города.



Совет ветеранов АО «КАФ».