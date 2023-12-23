Чувашия на третьем месте в ПФО по обратной связи с жителями в соцсетях

При составлении рейтинга оценивалась работа органов власти и подведомственных учреждений, городов и округов республики: процент отработки сообщений, оперативность и качество ответов, доступность официальных площадок для обращений. Позицию региона в рейтинге, составленном АНО «Диалог Регионы» и Минцифры России, озвучила на заседании рабочей группы в Доме Правительства руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева.

Представители органов власти и муниципалитетов за круглым столом обсудили также итоги информационной работы в социальных сетях. Руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов подчеркнул значимость этого направления и обозначил задачи на 2024 год. В ходе дискуссии говорили также о оперативной работе по опровержению фейков, обсудили разработку аналитики для принятия управленческих решений с экономическим эффектом.

Кроме того, была дана оценка ведения органами власти и подведомственными организациями госпабликов как важного канала коммуникации власти с жителями.

Татьяна НЕМЦЕВА, руководитель ЦУР Чувашии:

— Министерства, ведомства и другие учреждения должны не только отвечать на вопросы пользователей в соцсетях, но и освещать актуальные темы в своих постах, рассказывая жителям Чувашии о том, что их интересует, что может им помочь. Именно так, при информационной открытости, выстраивается наиболее эффективный диалог жителей республики и власти.

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