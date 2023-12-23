Проект строительства приюта для животных прошел госэкспертизу

Вопрос создания третьего на территории региона приюта вместимостью до 150 голов стал предметом обсуждения на заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по аграрным вопросам, природопользованию и экологии под председательством Алексея Шурчанова.



В сентябре 2023 г. завершена разработка проектной документации строительства приюта и осуществлена ее государственная экспертиза. В настоящий момент Госветслужба Чувашии ожидает от властей города Шумерли обоснованные предложения о выделении субсидий из республиканского бюджета на софинансирование расходов, необходимых для возведения объекта. Заявка администрации города будет направлена в региональный Минстрой для рассмотрения вопроса о включении проекта в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2024—2026 годы.



Источник: Госсовет Чувашии.