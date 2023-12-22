В Чувашии подвели итоги республиканского конкурса, награды лучшим семьям вручил Олег Николаев.

Конкурс проводится с 2004 года и количество участников из года в год увеличивается. За этот период своими достижениями и успехами, секретами семейного счастья поделились более 3100 семей.



В муниципальных этапах республиканского конкурса в 2023 году приняли участие 90 социально активных семей. На участие в финальном туре конкурса было представлено 28 заявок победителей отборочных туров.



Победителем в номинации «Социально ответственная семья» определены Борзаевы из Моргаушского муниципального округа, «Спортивная семья» – Сормовы из Янтиковского муниципального округа. Самой дружной семьей признаны Макаровы из Новочебоксарска. Победители в номинации «Творческая семья» – Степановы из Ибресинского муниципального округа. «Трудолюбивой семьей» признаны Филипповы из Комсомольского муниципального округа.

Почетного диплома и звания победителя республиканского конкурса «Семья года — 2023» удостоена семья Зайцевых из Шумерли. Алексей и Татьяна, учителя городских школ, вместе уже 20 лет. Воспитывают четверых сыновей. Многодетная семья Зайцевых представит Чувашскую Республику на Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2024 году.



Также Глава Чувашии в торжественной обстановке вручил государственные награды: медаль ордена «Родительская слава» — семьям Киметовых из Вурнарского муниципального округа, Кирилловых из Канашского муниципального округа, Матросовых из Комсомольского муниципального округа. Орден «За любовь и верность» — Алексеевым из Канашского муниципального округа, Ефимовым и Романовым из Чебоксар, Леонтьевым из Шумерлинского муниципального округа.



Источник: Минтруд Чувашии.