Уроженец Моргаушского округа представил Чувашию на первенстве России по кибатлетике

На днях в Москве завершилось первенство по кибатлетике, соревнования людей с протезами конечностей. Вместе с ветеранами СВО со всей страны в выполнении бытовых операций состязался и житель Чувашии Виктор Иванов. Он — уроженец Моргаушского округа, награжден медалью «За отвагу», сообщает чувашинформ.рф.

На специальной военной операции Виктор получил тяжелое ранение ноги, у него протез голени – но он по-прежнему ведет активную жизнь. Поездку Виктора на первенство организовал филиал фонда «Защитники Отечества» по Чувашии.

Елена ЗАЙЦЕВА, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Чувашии:

— Социализация ветеранов СВО — одно из направлений работы нашего фонда. Проект «С Кибатлетикой строим будущее» помогает демобилизованным с ограниченными возможностями здоровья вернуться к полноценной мирной жизни и приобрести новые навыки. Все мы понимаем – нужно не просто выдать человеку протез, а научить с ним жить, работать.

К сведению, в рамках первенства России по кибатлетике среди ветеранов СВО фонд «Защитники Отечества» и союз «Кибатлетика» подписали соглашение о сотрудничестве. Организации будут совместно приобщать ветеранов к активным нагрузкам и здоровому образу жизни, помогать возвращаться к профессии, обеспечивать техническими средствами реабилитации и обучать правильному их использованию.

Первенство по кибатлетике – часть программы комплексной реабилитации «С Кибатлетикой строим будущее», реализуемой в несколько этапов: более 60 демобилизованных бойцов с протезами рук и ног уже приняли участие в трех ее сменах. Ветеранов обучили базовым действиям после протезирования, также они прошли курс ЛФК, гидрореабилитацию, получили психологическую помощь.

Напомним контакты чувашского филиала фонда «Защитники Отечества», в котором помогают ветеранам СВО и семьям участников спецоперации: 8 (8352) 70-94-26 и rf21@gosfondveteranov.gov.ru

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