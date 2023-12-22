Семьи воинов не остаются без поддержки

19 декабря в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения в рамках проекта «Центр помощи по вопросам СВО» состоялся круглый стол с членами семей участников специальной военной операции и членами семей погибших воинов.

В мероприятии приняли участие главы Шумерлинского муниципального округа и города Шумерли Дмитрий Головин и Эдуард Васильев, председатели местных Собраний депутатов Борис Леонтьев и Сергей Яргунин, муниципальный координатор республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» Людмила Саерова, представители учреждений социального блока.



Был обсужден широкий круг вопросов: оказание мер социальной поддержки семьям участников СВО, юридическая, психологическая и других виды помощи, сбор и отправка гуманитарных грузов, а также увековечивание памяти погибших.



Трогательно прошла торжественная церемония передачи орденов Мужества семьям погибших участников СВО Александра Антонова и Ильдара Гильманова.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.