Немного цифр к празднику

В преддверии Дня энергетика, который ежегодно отмечается 22 декабря, расскажем кратко о работе энергосистемы Чувашии по итогам 9 месяцев 2023 года.



В сфере обеспечения электрической энергией и паром трудились 6 тыс. человек, это 2 % от занятых в организациях.



На территории республики 6 предприятий осуществляли производство электроэнергии. Выработано 4 млрд кВт.ч, что на 7 % больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Пар и горячую воду производили 219 организаций, среди них на долю котельных приходится 52 %, электростанций – 48 %. Выработано 4 млн Гкал тепловой энергии, что ниже на 2 % аналогичного периода 2022 года.



В секторе энергетики оборот хозяйствующих субъектов составил 41 млрд рублей и увеличился на 12 % по сравнению с январем-сентябрем 2022 года.



На развитие и совершенствование энергокомплекса направлено более 1 млрд рублей инвестиций. Для надежного электроснабжения в эксплуатацию введены 37 км линий электропередач.



Чувашстат.