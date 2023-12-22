С 4 по 14 декабря при поддержке Министерства образования Чувашской Республики прошел республиканский конкурс по учебной и внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе среди профессиональных образовательных организаций Чувашии «Лучший преподаватель

по физической культуре — 2023». В конкурсных испытаниях приняла участие преподаватель физической культуры Шумерлинского политехнического техникума Галина Васильевна Костылева.

В конкурсе, который проводился в два этапа, приняли участие 17 конкурсантов. Первый (заочный) этап включал оценку авторской программы по развитию физкультурно-спортивного движения. Галина Васильевна представила видеовизитку «Творческая самопрезентация» и набрала наибольшее количество баллов.



2 этап конкурса прошел в стенах Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского. Конкурсные испытания жюри оценивало в двух номинациях: «Педагогический лабиринт», в рамках которого нужно было пройти тестирование и провести внеклассное мероприятие с незнакомой аудиторией студентов, и «От теории к практике», в которой Г.В. Костылева представила фрагмент урока «Нормы ГТО — нормы жизни». Жюри оценивало элементы продвижения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Шумерлинском политехническом техникуме. На уроке наша коллега актуализировала с обучающимися понимание значимости норм ГТО, ознакомила с интересными фактами из истории движения. Затем под гимн ГТО студенты были вовлечены в активные занятия.



По итогам двух этапов Г.В. Костылева стала лауреатом республиканского конкурса «Лучший преподаватель по физической культуре — 2023».



Поздравляем Галину Васильевну, педагога с высоким уровнем профессиональной компетентности, ответственным отношением к делу, творческой инициативой, с очередной победой. Отрадно, что в нашем техникуме работает такой преподаватель физического воспитания! Своим азартом, трудолюбием и неутомимой жизненной энергией она является положительным примером для молодежи.



Л. Васильева, Л. Селиванова, педагоги техникума.