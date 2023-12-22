Марафон «Именем детства, во имя детства» завершился

В копилку благотворительного марафона поступило более 6,9 млн рублей: 6,4 млн — деньгами и материальных взносов на 527,7 тыс. руб., сообщил председатель регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов. В этом году в рамках марафона совместно с Союзом женщин Чувашии во всех муниципалитетах республики проводилась благотворительная акция «Взрослые — детям».



В лидерах по сбору средств в пересчете на одного жителя — Козловский, Яльчикский, Красночетайский, Порецкий, Вурнарский и Шемуршинский муниципальные округа.

Все собранные в ходе благотворительного марафона средства используются для поддержки детей тех муниципалитетов, откуда поступили взносы.



По итогам 2022 года Чувашское региональное отделение Российского детского фонда заняло третье место среди отделений в Приволжском федеральном округе.



Соб. инф.