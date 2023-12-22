Как шумерлинка к Путину ездила

В полдень 14 декабря вся страна устремила взоры на экраны и мониторы, чтобы посмотреть «Итоги года» с Президентом России. А самые внимательные жители Чувашии с удивлением обнаружили на кадрах трансляции желтый плакатик с надписью «Шумерля тоже здесь». Держала его я, главный редактор газеты «Вперёд» Анна Аношина.



Она ли это на самом деле? Как туда попала? С каким вопросом поехала к Путину? Вопросов работникам редакции в эти несколько часов поступило много от людей разных чинов и званий. И неудивительно, ведь за всё время проведения подобного уровня мероприятий на них делегировались только регионалы — СМИ республиканского значения, а тут сразу две районки – шумерлинская и Чебоксарского округа. Предложение поехать на прямую линию в Москву нам поступило от Минцифры Чувашии. И вот как всё было.

Моя поездка на пресс-конференцию началась в ночь с 12 на 13 декабря. Сразу с поезда помчалась в Администрацию Президента РФ. Приехала к открытию, но там уже собралась приличная очередь из журналистов. Пришлось постоять. Получила специальный электронный бейдж и сдала ПЦР-тест на коронавирус и грипп. Там же выдали «рабочий» подарок — синюю папку-дипломат, блокнот для записи, календарь и ручку. Всё это с логотипом мероприятия.



После всех необходимых процедур решила перекусить. Отыскала на яндекс-картах кафе «Грабли» (сеть) в шаговой доступности и пошла туда. Приятная обстановка, практически домашняя еда, большой выбор блюд, приемлемые цены, несмотря на самый центр Москвы. Была в «Граблях» этим летом по наводке прохожих-москвичей, к которым я пристала на улице с вопросом, где можно вкусно и недорого пообедать? Тогда кафе приятно удивило меня и я решила, что, скорее всего, сюда ещё загляну. Так и получилось.

А дальше начались приключения. В кафе заметила, что на обоих телефонах крайне низкий уровень заряда. Подключив их в розетку под подоконником, начала искать номер в отеле. Торопилась, хотела побыстрее заселиться и вторую половину дня провести на ВДНХ. Пересмотрела множество вариантов на сайте по бронированию «Островок», перечитала десятки отзывов. И неожиданно нашелся недорогой отель в шаговой доступности от Гостиного двора. Быстро забронировала и перевела деньги сразу за двое суток.



Довольная, приехала в отель. И тут узнала, что забронировала номер на … январские даты. Да-да, отель рад меня видеть, но только 13-15 января! А сейчас отель не может мне вернуть деньги, так как бронь была не через него, и заселить меня тоже не может — нет свободных номеров.

Когда первый шок прошёл, позвонила в «Островок». Не буду описывать, как выясняла отношения с этой фирмой-посредником.



Периодически звонила и жаловалась на мою непростую долю то мужу, то сыну. Они меня жалеют и поддерживают (а для чего еще нужна семья?). Один скинул на карту ещё денег, второй искал и обзванивал варианты жилья на «Циане». Я приняла твердое решение никогда в жизни больше ничего не бронировать!



Нужно сказать, что найти жилье в Москве день в день, в нужном районе и не за космические деньги — тот ещё квест. Но сыну такая квартира, к счастью, попалась. Трёшка-сталинка с трехметровыми потолками, рядом с метро. Приехала. Коды от домофона — на Ватсап, ключ — в почтовом ящике. Заселилась. Был восьмой час вечера. Нервы понемногу успокоились, пришло понимание, что ничего страшного не произошло.

P.S. В то же время в том же отеле стоял мужчина, который забронировал там номер на неделю. И у него, как и у меня, вышла накладка с датами. Он, так же, как и я, был уверен, что бронировал на декабрь…



Забегая вперед, скажу, что после 5 дней общения со службой поддержки «Островка» 18 декабря мне были возвращены денежные средства в полном объёме за отмену бронирования по «невозвратному тарифу». Если кто-то столкнётся с таким тарифом, то знайте, что это незаконно. Никакого невозвратного тарифа при бронировании гостиниц в России не существует. Бронь обязаны отменить и вернуть деньги в полном объеме без всяких штрафов. Только в том случае, если гость, забронировав номер, не заедет, отель имеет право получить с него плату за простой номера, но максимум — за сутки. После этого бронь аннулируется. Брать деньги за двое суток или весь период проживания отель не вправе.

Зато утром 14-го всё шло как по маслу. Дорога от квартиры до Гостиного двора заняла меньше 30 минут. Большая очередь на входе — многократная проверка документов, электронных бейджей, результатов ПЦР-тестов. Здесь же встретились с Викторией Вышинской (главред газеты «Тăван Ен») и перезнакомились с соседями по очереди — журналистами, среди которых было много иностранцев.



Затем все прошли в зал ожидания, откуда нас пригласили в сам павильон для проведения пресс-конференции. Свободные места в зале исчезали молниеносно. Журналисты занимали первые свободные стулья, которые попадались на пути. Но я решила сделать ход конём и уверенно пошла к первым рядам. Туда, где сидели звезды федеральных каналов и где на большинстве стульев лежали таблички с надписью «Бронь». Один стул оказался без звезды и без брони, его я и заняла. Правда, в дальнейшем это не помогло мне задать вопрос Президенту, но зато помогло через несколько минут после начала эфира заполнить мои мессенджеры скринами с моими фотографиями с табличкой «Шумерля тоже здесь» и вопросами «Это фейк или не фейк?» или «А ты сейчас где?» Одно сообщение от знакомой меня особенно рассмешило: «Смотри, как на тебя похожа!»



И такая реакция не удивительна. Ведь то, что я приму участие в этой пресс-конференции, не знала даже большая часть коллектива нашей редакции. «Командировка», — сказала я и уехала.

Сама пресс-конференция пролетела на одном дыхании. Владимир Владимирович легкой походкой зашёл в студию, поздоровался, и работа началась. Обстановка в студии была непринужденной, не было напряжения. Тон беседе задавал, конечно же, Президент. Он сидел очень близко к собравшимся, и казалось, что его прекрасно было бы слышно без микрофона. Он совершенно такой же, каким мы привыкли его видеть на экране. С каким-то мальчишеским любопытством скользил глазами по табличкам журналистов. Некоторые читал вслух, как, например, приветствие журналистки из Мордовии «Путин, шумбрат».



Свой взгляд Владимир Путин остановил и на моей табличке «Поддержка печатной прессы», когда слушал вопрос журналиста позади меня. Могу с уверенностью сказать, что он её прочитал, поэтому надеюсь, что проблема, с которой я приехала в столицу, так или иначе доведена.



Тот сектор, где сидела я, всеми силами привлекал внимание пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Старались поднимать таблички выше, выкрикивали названия своих городов и темы вопросов. Дмитрий Сергеевич улыбался, кивал головой в знак того, что всех слышит и видит. Но шанс озвучить свой вопрос выпал немногим.

4 часа прямой линии для меня пролетели незаметно.

Владимир Путин покинул зал, а журналисты выстроились в очередь, чтоб посидеть в его кресле и сфотографироваться. Все делали это шутя, с юмором, однако очередь становилась всë длиннее и длиннее. Присела в это кресло и я. И неожиданно оказалась задействована в съёмке сюжета телеканала «360».



Встретила земляка. Ко мне подошёл молодой человек и сказал, что он тоже шумерлинец, но сейчас проживает в Казани. Его зовут Дмитрий Аринин. Он был очень удивлён видеть здесь главреда районки. Сделали с ним селфи на память.



Ну а потом уже привычным маршрутом назад: «Грабли» — метро — съёмная трёшка. Кстати, в кафе бейдж не сняла. Гордо демонстрировала его на груди, как красный галстук в третьем классе, когда меня только что приняли в пионеры. Помню, тогда даже гулять в галстуке пошла, не хотелось снимать. Хотелось, чтобы все увидели — я пионер! (Кто ещё помнит эти ощущения?) И тут дежавю — я, жительница маленького городка, название которого даже не на всех картах найти можно, — участница пресс-конференции Владимира Путина!

Утром 15 декабря сдала квартиру и поехала на ВДНХ. Выйдя из метро, удивилась, что в сторону главного входа выставки движется настоящая демонстрация.

Многочисленные группы школьников и целые трудовые коллективы, семьи и просто люди по одному, с чемоданами и налегке, шли в направлении главной выставки страны. Каждый ли день там так многолюдно? Или всë потому, что была пятница? Не знаю, но как результат — долгая очередь в гардероб, чтобы сдать верхнюю одежду. Решила не терять на это время, куртку в руки и пошла искать тухью.



Совет от бывалого — сфотографируйте карту региональных площадок в фойе 75-го павильона, иначе искать нужную можно бесконечно долго. Огромное количество интересных экспонатов, площадок, конкурсов, мастер-классов. Всё хочется посмотреть, потрогать, послушать, везде хотелось поучаствовать.



Услышала рядом чувашскую речь. Оказалось, цивиляне тоже ищут стенд Чувашии. Познакомились, пошли искать вместе.

Как только увидели красно-белый сверкающий купол, поняли, что нашли! Мимо точно невозможно пройти. Наша площадка оказалась очень востребованной. Все хотели померить национальные костюмы, сфотографироваться на фоне арки-тухьи и узнать интересные факты о нашей республике.

Вдоволь нагулявшись по выставке «Россия», пошла перекусить. И в кафе опять встретила главреда «Тăван Ен». Удивились, посмеялись и вместе пообедали.



День пролетел незаметно. Время отъезда приближалось. Попрощалась с Викторией и поехала на Казанский вокзал.



Уже в поезде, засыпая под стук колёс, подумала о том, какая замечательная получилась поездка! Сколько событий произошло, сколько впечатлений получила я за эти три дня! Просто какой-то эмоциональный суперконцентрат! И главное, конечно, встреча с Президентом.

Ну и о самом главном. О вопросе, который я хотела задать на пресс-конференции. Вернее, это был не вопрос, а предложение: «Журналистское и издательское сообщества Чувашии, да и по всей России, обеспокоены продолжающимся падением тиражей печатных изданий. Услуги Почты России по доставке печатных изданий увеличивают стоимость подписки вдвое. И это становится накладно для малоимущих граждан и пенсионеров. В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность запустить программу по аналогии с «Пушкинской картой». Такой проект позволит поддержать издательства, редакции печатных СМИ и, конечно, обеспечит доступ к печатной продукции семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.



Благодаря этому повысится общественно-политическая грамотность населения. И традиция выписывать и читать любимые печатные издания снова вернется в российские семьи».

То есть я ездила не просить денег для газеты, а с целью поддержать наших подписчиков. Ведь если подписку можно будет оформить с помощью пушкинской (или любой другой социальной) карты, то наверняка появится больше желающих выписать газеты, журналы. Тиражи пойдут вверх, а значит, и редакции начнут больше зарабатывать. Эти деньги необходимы для улучшения качества газет и журналов (полноценная печать, например, которая сейчас для нас недоступна из-за высокой цены), на приобретение оргтехники в редакции, большую часть которой уже сейчас можно отправлять на пенсию, на реализацию социальных медиапроектов.

P.S. Идею с социальной картой для печатных изданий первой несколько лет назад начала продвигать тогда работавшая главным редактором Канашской районной газеты Людмила Шурекова. Потом эту идею подхватили мы, сформулировали своё видение шагов, которые государство могло бы предпринять. И очень хочется верить, что мы будем услышаны. И у социально значимых газет, журналов (детских и взрослых, общественно-политических и профильных, научно-популярных) начнётся золотое время, когда они снова будут красоваться в каждом почтовом ящике, как когда-то. И не нужно говорить, что бумажная пресса умирает, так как есть интернет. Нет, россияне по-прежнему любят и готовы читать печатные издания, просто не всем по карману оформить подписку, не во всех уголках нашей страны, да что там – республики, есть возможность получать издания вовремя.

От автора: этот материал собран из постов с моей личной странички в социальной сети «ВКонтакте» и изначально он не предназначался для газеты.

Но творческий коллектив редакции решил, что мои путевые заметки, получившие большой отклик читателей в соцсетях, интересно будет прочитать и подписчикам газеты.

Анна Аношина.