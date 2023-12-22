Евгений Кощерёнков: «В энергетике случайных людей не бывает»

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика.

Свой профессиональный праздник, официально установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года, отмечают работники энергетической отрасли, охватывающей выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии. Безусловно, эта сфера — одна из самых жизнеобеспечивающих в экономике государства.

В канун знаменательного события мы встретились с главным инженером МУП «Шумерлинские городские электрические сети» Евгением Кощерёнковым.

ДОСЬЕ

Кощерёнков Евгений Александрович родился в Шумерле в 1986 году. Окончил гимназию № 8. В 2003 году поступил в ЧГУ на факультет «Промышленная теплоэнергетика». В 2009—2010 гг. служил в Вооруженных Силах. После демобилизации трудился на КАФ, сначала начальником энергобюро, потом заместителем главного энергетика.

Далее был успешный опыт работы в «Водоканале» — энергетиком, инженером, директором. После ликвидации предприятия перешел в «Чувашгаз». С 1 июля 2021 года назначен на должность главного инженера МУП «Шумерлинские городские электрические сети».

Евгений Александрович, что входит в зону ответственности Шумерлинских электрических сетей?

В компетенции МУП «Шумерлинские городские электрические сети» — транспортировка электроэнергии, то есть непосредственное доведение электроэнергии до потребителя. К сожалению, электрические коммуникации в Шумерле характеризуются большим процентом износа (порядка 70 %) и во многом не соответствуют современным требованиям. По большинству трансформаторных подстанций резерв электрической мощности находится ниже рекомендуемых значений. Кабельные и воздушные линии, проложенные еще в 60-80-х годах, зачастую не выдерживают нагрузку. Тем не менее, мы регулярно проводим ремонт и обслуживание трансформаторных подстанций, по необходимости заменяем линии электропередач, тем самым обеспечивая город надежным электроснабжением.

Протяженность кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ, находящихся в зоне нашей ответственности, составляет чуть более 153 км. Протяженность воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ — 259 км. Количество трансформаторных подстанций суммарной мощностью 43995 кВА составляет 97 единиц.

Протяженность кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ, находящихся в зоне нашей ответственности, составляет чуть более 153 км. Протяженность воздушных линий 0,4 кВ и 6 кВ — 259 км. Количество трансформаторных подстанций суммарной мощностью 43995 кВА составляет 97 единиц. Как известно, в настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства…

С иском о собственном банкротстве наше предприятие обратилось в суд в июле 2020 года. В октябре того же года Арбитражный суд Чувашии ввел в отношении нас процедуру наблюдения, в июле 2021 года – внешнее управление. В декабре 2022 года Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления и признал МУП «Шумерлинские городские электрические сети» банкротом. В настоящее время в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Данное положение дел никак не отражается ни на жизнедеятельности предприятия, ни на энергообеспечении города в целом.

Каковы прогнозы о судьбе предприятия?

Самый ожидаемый прогноз – переход под крыло регионального оператора. Это, пожалуй, единственный способ выжить в сложившейся ситуации. В последние годы повсеместно идет тенденция к укрупнению, к объединению предприятий. В нашем случае региональным оператором, вероятнее всего, станет ГУП «ЧГЭС». Объединение — это единственно верное решение многих проблем: не будет обременения долгами, предприятие получит возможность модернизироваться, развиваться, участвовать в различных программах. Надеюсь, что в следующем году, наконец, всё разрешится.

В нынешнюю зиму предприятие вступило подготовленным?

Безусловно. Для успешной и безаварийной работы в холода необходимо готовиться заблаговременно. Зима – очень ответственная пора: включаются котельные установки, население использует больше бытовых нагревательных приборов. Всё это требует пристального внимания и осторожности.

Как правило, сезон подготовки к осенне-зимнему периоду начинается еще в летние месяцы. В теплое время года мы проводим ревизию подстанций, профилактические испытания электролиний, проверяем трансформаторы, производим поверку контактов, изоляции и т.д.

В межсезонье в зоне нашего внимания – кабели, зимой на контроле воздушные линии электропередач.

Как правило, сезон подготовки к осенне-зимнему периоду начинается еще в летние месяцы. В теплое время года мы проводим ревизию подстанций, профилактические испытания электролиний, проверяем трансформаторы, производим поверку контактов, изоляции и т.д. В межсезонье в зоне нашего внимания – кабели, зимой на контроле воздушные линии электропередач. Какие задачи для предприятия являются приоритетными?

Самая главная задача для каждого работника и для ШГЭС в целом — это борьба с потерями электрической энергии. Для снижения потерь электроэнергии нами внедряются счетчики электроэнергии типов ЦЭ, СЭТ, СТЭ, «Меркурий», интеллектуальные приборы учета марки «РиМ». Проводим замену индукционных счетчиков на электронные. Подобные меры позволяют собирать информацию о фактическом потреблении электроэнергии как через приборы учета, так и до ввода в них. Если в прошлые годы энергопотери составляли порядка 50 %, что, собственно, и стало основной причиной банкротства предприятия, то в последние пару лет по энергопотерям мы укладываемся в нормативы — это не более 14-16 %.

В этом году как никогда в городе были частые перебои с электричеством. С чем это связано?

Действительно, уходящий год был богат на внеплановые отключения электропитания, а попросту аварийные ситуации. Это было связано с масштабными работами по модернизации городских тепловых сетей. Подрядчик в силу специфики работ по неосторожности нередко повреждал линии электропередач. Мы с пониманием относились к каждому случаю, призывали к этому и жителей города. Все аварийные ситуации старались решать в самые короткие сроки.

Подчеркну, что наши бригады электриков всегда действуют оперативно — сразу же выезжают на место аварии, выявляют причину неисправности. Это, к сожалению, не всегда возможно сделать быстро и легко. К примеру, чтобы найти один оборвавшийся провод, нужно обследовать всю полосу электрических линий на территории. Уверяю жителей города, что мы всегда держим ситуацию под контролем и доводим дело до конца.

Подчеркну, что наши бригады электриков всегда действуют оперативно — сразу же выезжают на место аварии, выявляют причину неисправности. Это, к сожалению, не всегда возможно сделать быстро и легко. К примеру, чтобы найти один оборвавшийся провод, нужно обследовать всю полосу электрических линий на территории. Уверяю жителей города, что мы всегда держим ситуацию под контролем и доводим дело до конца. Осветите для наших читателей тему плановых отключений электроэнергии.

Плановые отключения – это необходимость. Каждая подстанция требует регулярного профилактического обслуживания. В случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линий электропередачи или нового электросетевого оборудования наши специалисты временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций. При отключении электроэнергии призываю людей не нервничать, не терять самообладания, быть терпеливыми.

Наши специалисты стараются максимально возможный объем работ на объекте, связанный с отключением, проводить в самые сжатые сроки, в период, когда неудобства минимальны. О всех плановых отключениях мы заранее оповещаем население через электронные ресурсы.

Наши специалисты стараются максимально возможный объем работ на объекте, связанный с отключением, проводить в самые сжатые сроки, в период, когда неудобства минимальны. О всех плановых отключениях мы заранее оповещаем население через электронные ресурсы. Актуальной проблемой для шумерлинцев остается уличное освещение, точнее, его отсутствие на некоторых улицах города, особенно в частном секторе.

По Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация уличного освещения возложена на администрацию муниципалитета. Мы сотрудничаем на договорных началах. По сведениям, представленным нам отделом ЖКХ администрации города, выезжаем на место, меняем лампы освещения, исполняем другие виды работ. Ну и, конечно, отвечаем за качественную устойчивость столба, на котором базируется электросеть.

В последнее время в частном секторе — по улицам Комсомольской, Колхозной, Ватутина, и др. — администрация города заменила светильники на светодиодные. В дальнейшем по договору с администрацией города мы готовы обслуживать эти территории.

В последнее время в частном секторе — по улицам Комсомольской, Колхозной, Ватутина, и др. — администрация города заменила светильники на светодиодные. В дальнейшем по договору с администрацией города мы готовы обслуживать эти территории. А обслуживание фонарей, установленных во дворах по программе благоустройства дворовых территорий, входит в вашу компетенцию?

Не совсем. 5 лет фонари находятся на гарантии у подрядной организации. По истечении этого срока администрации города – заказчику работ – необходимо будет заключить договор на обслуживание дворовых территорий с любой энергокомпанией, с нами в том числе.

Тут важно понимать, что мы не можем работать по звонку или по чьей-либо устной просьбе. В статусе банкрота это просто незаконно. В этом отношении мы вырабатываем четкий алгоритм действий. Политика городских электрических сетей заключается в оказании градообразующим предприятиям помощи в содержании и обслуживании электролиний, но исключительно на договорных началах.

Тут важно понимать, что мы не можем работать по звонку или по устной просьбе. В статусе банкрота это просто незаконно. В этом отношении мы вырабатываем четкий алгоритм действий. Политика городских электрических сетей заключается в оказании градообразующим предприятиям помощи в содержании и обслуживании электролиний, но исключительно на договорных началах. Еще одна важная тема — поверка и замена электросчетчиков.

Сам счетчик и весь комплекс работ — установка и опломбировка — для потребителя бесплатны. Но лишь в тех случаях, когда это осуществляется в порядке исполнения обязанности поставщика по замене приборов учета с вышедшим сроком эксплуатации или поверки. Плановые замены счетчиков многоквартирных домов мы держим на контроле. Жители частного сектора могут обратиться к нам с заявкой. Специалисты определят, что необходимо прибору — поверка или замена.

Какие санкции грозят нарушителям, потребляющим электроэнергию незаконно?

По выявлению безучетного потребления мы планово выезжаем на выборочные проверки. При выявлении в первый раз предупреждаем, во второй уже составляем акты. Далее, при злостном нарушении, действуют штрафные санкции.

На каких объектах в конце уходящего года работают специалисты Шумерлинских городских электросетей?

В последнее время электрики подключают к электроснабжению 6 новых блочно-модульных котельных. Работа эта важная и ответственная. Две котельные нами уже подключены, на очереди еще четыре.

Также мы завершаем подключение электроснабжения новогодней ели, установленной около «Восхода», и территории вокруг.

Также мы завершаем подключение электроснабжения новогодней ели, установленной около «Восхода», и территории вокруг. Центральная площадь в этом году всё-таки останется без новогодней иллюминации?

Увы. В связи с ремонтными работами вся электропроводка была демонтирована. Недавно на площади были установлены новые светильники, но их подключение, насколько я знаю, в ближайшее время подрядчиком не планируется. Призываю горожан с пониманием отнестись к ситуации — это временные неудобства. Уверяю, что в следующем году, по завершении всех ремонтных работ, центральная площадь будет сверкать новыми огнями.

Бесперебойная работа предприятия наверняка обеспечивается профессионализмом кадров. Какие они, современные энергетики?

Я глубоко убежден — в энергетике случайных людей не бывает. Наша работа связана с постоянным риском, поэтому работать на электроустановках могут только очень ответственные и собранные люди. Не зря говорят, что электричество не прощает ошибок.

Основная масса наших специалистов – а на предприятии трудятся порядка 50 человек — люди с солидным стажем и опытом. Благодаря их компетентности обеспечивается бесперебойное электроснабжение города. Оперативно-выездная бригада (диспетчерская служба) несет службу круглосуточно. Персонал работает всегда четко и слаженно, ежедневно доказывая свой профессионализм. Среди наших высококлассных специалистов – сменные диспетчеры М.Б. Сабирзянов и В.Н. Исаев, начальник производственно-технического отдела И.П. Ушкова, начальник службы по учету и контролю В.Н. Софронов, машинист автомобильного крана 6 разряда С.Ю. Денисов, мастер участка механизации Ф.В. Колесниченко, водители автомобиля 4 разряда В.И. Попов и И.Н. Постнов, инженер электротехнической лаборатории В.Г. Петров, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 4 разряда В.Ю. Строгов, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда С.А. Кузьмин, А.С. Катюшин и другие.

Вместе с тем приходится констатировать, что мы испытываем некоторый дефицит кадров. В последнее время несколько человек ушли работать на М-12, и это понятно – заработная плата там в разы выше. На сегодня нам требуются мастер, электромонтеры. Пользуясь случаем, приглашаю специалистов на работу в наш дружный коллектив.

Основная масса наших специалистов – а на предприятии трудятся порядка 50 человек — люди с солидным стажем и опытом. Благодаря их компетентности обеспечивается бесперебойное электроснабжение города. Оперативно-выездная бригада (диспетчерская служба) несет службу круглосуточно. Персонал работает всегда четко и слаженно, ежедневно доказывая свой профессионализм. Среди наших высококлассных специалистов – сменные диспетчеры М.Б. Сабирзянов и В.Н. Исаев, начальник производственно-технического отдела И.П. Ушкова, начальник службы по учету и контролю В.Н. Софронов, машинист автомобильного крана 6 разряда С.Ю. Денисов, мастер участка механизации Ф.В. Колесниченко, водители автомобиля 4 разряда В.И. Попов и И.Н. Постнов, инженер электротехнической лаборатории В.Г. Петров, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 4 разряда В.Ю. Строгов, электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда С.А. Кузьмин, А.С. Катюшин и другие. Вместе с тем приходится констатировать, что мы испытываем некоторый дефицит кадров. В последнее время несколько человек ушли работать на М-12, и это понятно – заработная плата там в разы выше. На сегодня нам требуются мастер, электромонтеры. Пользуясь случаем, приглашаю специалистов на работу в наш дружный коллектив. Что пожелаете коллективу в профессиональный праздник?

Прежде всего, благодарю всех и каждого в отдельности за слаженную работу. Золотые руки и знания сотрудников — основа нашего предприятия. От души желаю всем здоровья, личного счастья, всех благ! Пусть работа всегда будет в радость, а дома с любовью и пониманием ждут родные люди.

Отдельные слова благодарности и признательности адресую ветеранам энергетической отрасли. Свой богатый опыт и традиции они с успехом передают нам, молодым. И в этом наша сила.

Ольга Дмитриева.