Для роста установлен потолок

Вечером прошлой пятницы Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам провела брифинг для СМИ республики. Временно исполняющая обязанности руководителя ведомства Алина Елисеева вместе с главным государственным жилищным инспектором Виктором Кочетковым и заместителем министра труда и социальной защиты Алексеем Григорьевым рассказали журналистам об изменениях в следующем году тарифов и платы граждан за коммунальные услуги.

Для начала Алина Елисеева разграничила понятия «тариф» и «платеж». Они часто потребителями коммунальных услуг трактуются как одно и то же. Между тем тариф — это стоимость единицы коммунального ресурса, например, кубометра воды или киловатта электроэнергии, а платеж – эта та сумма денег, которую потребитель в конечном итоге платит. То есть плата за услугу — произведение тарифа на объем потребленного коммунального ресурса, определяемого по счетчику или по нормативу. Госслужба как раз и устанавливает, и контролирует тарифы. В разрезе коммунальных услуг есть единые для всей территории республики тарифы (на электроэнергию, газ и обращение с ТКО) и для каждого ресурсоснабжающего предприятия в отдельности (на водоснабжение, водоотведение, горячую воду, отопление). Причем, заметила Алина Елисеева, регулируемые службой тарифы — одни из низких среди субъектов Приволжского федерального округа и не повышались с декабря 2022 года.



Врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам напомнила участникам брифинга, что в 1 полугодии 2024 года тарифы на коммунальные услуги останутся прежними, кроме тарифа на услугу по обращению с ТКО для ООО «Ситиматик Чувашия» (с 1 января снизится на 1,2 % по сравнению с декабрем 2023 года за счет уменьшения расходов на обработку и захоронение отходов; с учетом тарифа и нормативов накопления отходов c 1 января 2024 года размер платы с человека в месяц составит 57,23 рубля в сельской местности и 71,81 рубля в городе). А вот с 1 июля тарифы вырастут. Соответственно, при прежних объемах потребления вырастут суммы в платежках граждан. Но и для этого роста установлен потолок. Для Чувашии, например, в среднем по субъекту индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлен в 9,6 %, предельно допустимое отклонение от индекса – 3,2 %. То есть максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях республики с 1 июля 2024 года ограничено 12,8 %.

В пятницу же Главой Чувашии был подписан соответствующий указ № 192, которым утверждены предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и их обоснование в муниципальных образованиях республики. В 15 муниципалитетах индексы не превысят 9,6 %, в том числе в Шумерлинском округе и городе Шумерле, в 11 индексы установлены от 9,7 до 12,7 %.

Также Алина Елисеева сообщила, что при расчете тарифов госслужбой ежегодно проводится анализ материалов, представленных ресурсоснабжающими организациями, на предмет экономического обоснования заявленных расходов. Далее она ознакомила с ценами на электроэнергию, природный газ и услуги по обращению с ТКО, которые начнут действовать с 1 июля следующего года, и с примерными расчетами платы жителей в доме и квартире в нескольких населенных пунктах.



Контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги осуществляет и Госжилинспекция Чувашии. Как рассказал на брифинге ее руководитель Виктор Кочетков, за 2023 год был проведен анализ по 80 адресам в многоквартирных домах на территории республики. Фактов превышения роста платы граждан сверх установленных индексов не выявлено.



О том, какие меры поддержки оказываются гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, напомнил представитель Минтруда Алексей Григорьев. Он отметил, что на разного рода компенсации, субсидии для определенных федеральными и региональными законами категорий населения предусматриваются достаточные объемы бюджетных средств. Только на 2023 год общие расходы федерального и республиканского бюджетов на эти цели запланированы в сумме 1,9 млрд рублей. В целом по всем направлениям поддержки на оплату ЖКУ охвачено почти 275 тысяч человек. На 2024 год средства заложены в полном объеме.

Наталья Игнатьева.

Тарифы на коммунальные услуги для населения города Шумерли

*— для потребителей, расположенных на территории г. Шумерли Чувашской Республики, получающих тепловую энергию от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: котельная № 3, поселок Лесной; котельная № 10, ул. Котовского, 55А; котельная № 14, ул. Чкалова, 61А.

** — в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду.

Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) (руб. за 1 кВт·ч)

Администрация г. Шумерли.