Год прошёл. Вопросы те же

На прошлом информдне, 15 ноября, на встрече с жителями Ходар уже в который раз прозвучали вопросы о медицинском обслуживании сельчан и об организации аптеки. В частности, люди просили представителей власти не только не закрывать местный офис врача общей практики, но и увеличить койко-места (с двух до шести), а также численность врачей. Врачебная амбулатория в Ходарах обслуживает жителей 7 близлежащих населенных пунктов.

Как следует из недавнего ответа Минздрава Чувашии, вопрос закрытия врачебной амбулатории в селе в настоящее время не рассматривается, она укомплектована медицинским персоналом в полном объеме. Кроме этого, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году запланировано проведение комплексного капитального ремонта Ходарской врачебной амбулатории на сумму более 10 млн рублей. Что касается койко-мест, то в случае потребности населения вопрос об их увеличении будет дополнительно рассмотрен министерством и руководством Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.



По поводу выездной аптеки в с. Ходары министерство сообщило, что, несмотря на введение новых форм организации лекарственного обеспечения в сельской местности, проблема доступности лекарственной помощи для жителей до сих пор актуальна. И причина тому – отсутствие в сельской амбулатории и ММЦ условий для организации розничной торговли лекарствами плюс дефицит кадров с медицинским или фармацевтическим образованием. «В настоящее время министерством ведется активная работа по внедрению розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом через аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики в Шумерлинском муниципальном округе», — говорится в ответе Минздрава. Но подробности не уточняются.



Напомним, что ровно год назад газета публиковала журналистский материал с говорящим заголовком «Ходарцам очень нужны врач и аптека». Следом вышла статья с ответом руководства Шумерлинского ММЦ, в которой сообщалось, что лицензия на фармакологическую деятельность амбулатории получена в январе 2022-го, однако денег у ММЦ на приобретение медикаментов, оргтехники, оборудования не было, сотрудника тоже, содержание амбулатории, используемой лишь частично, вставало в копеечку. Приходится с сожалением констатировать, что за год ничего не изменилось, разве что сельчане стали старше и обзавелись новыми болезнями. Изменится ли ситуация в 2025 году, после капитального ремонта амбулатории? Очень хочется надеяться на лучшее, а иначе для чего такие траты бюджетных денег?

Наталья Игнатьева.