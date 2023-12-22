Ветеранам боевых действий -льгота по транспортному налогу

Ветеранам боевых действий будет предоставлена льгота по транспортному налогу в размере 50% от ставки. Она будет действовать в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.



Соответствующий закон принят депутатами Госсовета Чувашии. Закон также предусматривает преференции для налогоплательщиков, занимающихся обрабатывающим производством и научными исследованиями, а также для организаций, включенных в реестр СОНКО. В течение 2024—2026 годов они продолжат уплачивать налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, по действующим в настоящее время пониженным налоговым ставкам.

Кроме того, законом расширяется спектр направлений для предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.



Со следующего года получать такие вычеты смогут предприятия, передающие свое имущество в безвозмездное пользование образовательным организациям, а также организации, перечисляющие пожертвования государственным и муниципальным учреждениям культуры.



Источник: ТГ-канал Глава Чувашии.