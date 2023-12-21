На базе лагеря «Звёздный» подростки будут постигать азы военной подготовки

Глава Чувашии и директор Центра «ВОИН» Николай Язынин подписали соглашение о создании Центра патриотического воспитания на базе ДОЛ «Звездный». Об этом стало известно из телеграм-канала руководителя региона.

Программа трехмесячного военно-спортивного курса для молодежи от 14 лет будет включать в себя изучение инженерной, тактической и огневой подготовки, управления беспилотниками и оказания медицинской помощи. Для эффективного учебного процесса будут использованы различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие.

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