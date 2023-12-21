Жителей Чувашской Республики приглашают принять участие в Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Стартовал прием заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Рассказать свою историю и стать номинантом можно до 19 января 2024 года включительно.

К участию приглашаются жители Чувашской Республики старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.

Победителей Премии выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

В подачу заявки входит: регистрация на сайте premia.rsv.ru , подробный рассказ истории, загрузка видеовизитки. После этапов прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование.

Определение победителей Премии состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.