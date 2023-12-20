Минобразования Чувашии презентовало свою экспозицию на стенде Чувашии на ВДНХ

Министерство образования Чувашской Республики презентовало свою экспозицию на стенде региона на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. Старт мероприятиям дал глава ведомства Дмитрий Захаров. Поддержать запуск приехали депутаты Государственной Думы Алла Салаева и Анатолий Аксаков. Они провели встречи с учащимися вузов, колледжей и школ. Причём как с ребятами непосредственно из Чувашии, так и из других регионов России.

Член Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева вместе с министром образования Чувашии провели «Классную встречу» со студентами-отличниками республиканской системы СПО. В ходе беседы ребята задавали вопросы, касающиеся выбора профессии, будущего отечественной системы образования, а также ключевых качеств истинного лидера.

По мнению Аллы Салаевой, ключевое качество лидера – человека, который хочет строить карьеру и выходить на руководящие должности, – это ответственность. За свои решения, за свою команду, за людей, которые доверились лидеру.

Помимо этого, студенты подробно расспросили её и министра о том, как каждый из них строил свой профессиональный путь в политике. В финале встречи ребята также затронули тему эмоционального выгорания и практических способов борьбы с подобным состоянием.

Коллега Аллы Салаевой по Государственной Думе Анатолий Аксаков провёл на стенде Чувашии «Разговоры о важном». Вместе с обучающимися Красночетайского и Красноармейского муниципальных округов республики событие посетили также школьники из Сахалинской области.

Ребята активно участвовали в беседе и не стеснялись задавать вопросы на самые разные темы. Они расспрашивали депутата об отношении к искусственному интеллекту, о сути и значении цифрового рубля, о том, как строится путь от идеи до реализации того или иного проекта, а также о событиях и людях, сформировавших характер политика.

Завершением деловой активности на стенде Чувашии в день начала работы экспозиции Министерства образования стало подписание соглашения с АО «Издательство «Просвещение». Его основная цель – издание обучающих материалов по региональной истории для 5-7 классов.

Ранее Минобразования Чувашии уже сотрудничало с АО «Издательство «Просвещение». Тогда был реализован проект по написанию линейки учебников для изучения чувашского языка. Над этим работали педагоги республики вместе с редакторами издательства. Как отметил Захаров, линейка учебников оказалась востребована, и сегодня изучение чувашского языка в школах региона идёт именно по ней.

Экспозиция Министерства образования Чувашии будет работать на стенде региона на ВДНХ три недели. В этот период запланировано проведение ряда встреч представителей образовательных учреждений региона – от школ до институтов – со студентами разных вузов, земляками и просто гостями экспозиции. В число приглашённых спикеров также войдут политики и общественные деятели. Помимо этого, представители образовательных учреждений из разных городов и муниципалитетов Чувашии совместно с командой волонтёров ежедневно будут вести разнообразные мастер-классы.







