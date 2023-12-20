Жители Чувашии, как и большинство россиян, когда-либо загадывали желания на Новый год

К таким выводам пришло социологическое агентство «Вебер», которое проанализировало мнение жителей страны на этот счёт. Согласно данным опроса, 75% россиян загадывают желание под бой курантов.

Больше половины опрошенных Новый год считают важным потому, что это семейный праздник, который дает возможность встретиться с близкими. Для 42% этот праздник в первую очередь традиция, а для 38% он значим из-за новогодних атрибутов, подарков и «атмосферы радости и волшебства». 37% заявляют, что Новый год важен, потому что это «праздник надежд на лучшее будущее».

У каждого второго (52%) есть желание отмечать праздник и в этом году. Говоря о наступлении 2024 года, 74% отметили, что проведут грядущий Новый год дома, 8% — в гостях, а 3% — на работе.

Что касается новогодних каникул, то россияне чаще всего предпочитают проводить их за просмотром советских лент (48%).

58% самым «новогодним» фильмом считают картину Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Среди лучших новогодних отечественных фильмов, снятых за последние несколько лет, респонденты чаще всего называют продолжение картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также кинофраншизу «Ёлки».

Кстати: помимо фильма «Один дома», среди зарубежных картин россияне любят смотреть на новогодних праздниках «Гарри Поттера» (15%) и «Гринч — похититель Рождества» (9%).