В 2024 году в Чувашии займутся родниками

В предстоящем году региональное отделение РГО собирается провести ряд мероприятий под эгидой Года экологической культуры и бережного природопользования.

Будет запущена программа «Родники Чувашии», способствующая улучшению состояний родников и их благоустройству. Ключевую воду подвергнут лабораторному анализу для определения пригодности для питья. Около каждого водного источника разместят куар-коды, чтобы жителям республики была доступна информация и о составе воды, и о его истории возникновения.

Среди значимых мероприятий также выпуск Экологического атласа Чувашии, экспедиция «Амоксары» для дообследования островов чувашского участка Чебоксарского водохранилища, восстановление памятного знака «Географический центр Чувашской Республики» в деревне Орауши Вурнарского округа. И будет реализован проект «Тропа памяти», включающий серию пеших походов, велосипедных и лыжных пробегов по маршруту, где проходили Казанский и Сурский оборонительные рубежи, с возложением цветов к Мемориалу «Строителям безмолвных рубежей».

чувашинформ.рф