Выставка «Россия». Награждение 3-миллионного посетителя выставки

Счастливчиком стал Алексей Козырев из Барнаула Алтайского края, который приехал на выставку вместе с женой Еленой. Трёхмиллионному гостю выставки-форума «Россия» на ВДНХ вручили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина. Глава государства подписал её в минувшее воскресенье во время посещения павильона № 75.

Семья получила и другие приятные подарки: для Алексея и Елены организовали экскурсию в павильоне № 15 «Строим будущее. Россия в движении», где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Воспользоваться пропуском на космодром могут все члены семьи. Им также компенсируют проезд и проживание в путешествии.

Для создателей выставки «Россия» ее активное посещение гостями выступает самым главным маркером эффективности работы, а потому они планируют и дальше активно работать над повышением привлекательности площадки.

А 2 декабря двухмиллионный посетитель выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября площадку посетила миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семье достались билеты на балет «Щелкунчик» и поездка в Москву.

Ежедневные розыгрыши проходят и на стенде Чувашской Республики. Так, в ноябре-начале декабря посетители могли выиграть путёвки в санатории, сертификаты на медицинские услуги. С середины декабря подарки будут дарить специалисты Министерство образования Чувашии. Приходите на ВДНХ, в 75 павильон. Вход свободный.