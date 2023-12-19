Новую точку притяжения для туристов создадут в 2024 году в Канашском округе

По информации пресс-службы Центра экспертизы и ценообразования Чувашии, в 2024 году в Канашском округе появится современная туристическо-рекреационная площадка под названием «Мокринский виадук». Она будет включать в себя 50 домов для гостей, кафе, административный и хозяйственный блоки. Гостевая зона будет обеспечена электричеством, газом, системой водоснабжения и канализации. Кроме того, построят новую дорогу протяженностью 6,6 километра для удобства посетителей.

В настоящее время проводится проверка сметной стоимости данного проекта.

чувашинформ.рф