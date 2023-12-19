Комментарий членов Экспертного клуба Чувашской Республики к докладу Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам Президента Российской Федерации 2024 года»

Председатель Экспертного клуба Чувашской Республики, член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе: «Внимательно ознакомился с докладом, который был представлен 12 декабря на площадке МИА «Россия сегодня» «Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам Президента Российской Федерации 2024 года». Хочется отметить, что доклад содержит выверенную информацию о ходе избирательной кампании и затрагивает все направления работы на избирательных участках в дни проведения выборов.

Важным пунктом является информирование населения о формах и способах голосования. Жители пользуются новыми формами голосования, что в свою очередь обеспечивает явку на выборах. К примеру, новым способом для голосования для жителей Чувашии в 2023 году стал ДЭГ (дистанционная форма голосования). Самое главное – это заинтересованность людей. Более 90 %, кто подал заявку – проголосовали по этому способу. Это очень удобно, современно и востребовано в наши дни.

Также хочется подчеркнуть, что на сегодняшний день действует эффективная система контроля за соблюдением требований законодательства в ходе выборов, голосования и подсчета голосов, которая показала свою эффективность уже в нескольких выборах – это общественное наблюдение. В Чувашии уже началась работа по подготовке будущих наблюдателей, чтобы контроль на участках был всесторонний.

Только сплоченными действиями и соблюдая законность проведения выборов, мы можем повысить уровень доверия жителей к выборам и обеспечить прозрачность и чистоту голосования».

Щепелев Дмитрий, директор центра финансовой грамотности населения, федеральный эксперт АРФГ, почетный работник Российской Федерации сферы молодёжной политики: «В презентации «Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам Президента Российской Федерации 2024 года» эксперты представили анализ готовности института общественного контроля к мартовским выборам. На мой взгляд, наиболее важным условием для проведения выборов Президента России, являются четкие и понятные правовые правила игры для участников избирательного процесса. Также будут применяться проверенные, удобные и безопасные новые технологии. В первую очередь это – ДЭГ (дистанционное электронное голосование). В этом направлении России тоже есть чем гордиться – современными цифровыми сервисами, которые повышают удобство для реализации гражданами своего избирательного права».