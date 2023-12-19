Жители Чувашии подсказывают дорожникам проблемные адреса и трассы

По данным госпаблика Минтранса Чувашии, от снега региональные трассы расчищают свыше 100 единиц спецтехники. Тем не менее в социальных сетях каждый день появляются сообщения от автомобилистов с просьбой убрать с проезжей части снежную кашу и посыпать её песком.

В Минтрансе Чувашии не скрывают: добраться одномоментно до всех дорог и расчистить их не получится. «Необходимы грамотное планирование и координация усилий», — сообщает ведомство в официальном сообществе во «ВКонтакте». Также в госпаблике министерства предложили подписчикам сообщать информацию о неочищенных региональных дорогах по телефону 8-919-971-01-08 или боту: @Roadmonitor_bot.

По данным ЦУР Чувашии, за последнюю неделю через соцсети зафиксировано 162 сообщения о нарушении правил очистки, уборки и вывоза снега и наледи. По сравнению с предыдущей неделей люди стали чаще жаловаться на заваленные снегом дороги, улицы и тротуары.

чувашинформ.рф