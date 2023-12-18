Представительство МИД России в Нижнем Новгороде совместно с Нижегородским государственным университетом имени Н.И. Лобачевского и Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Н.А. Добролюбова объявляют Межрегиональный конкурс «Хочу стать дипломатом».

Конкурс организован для учащихся 11 классов, проявляющих интерес к языкам, истории, внешней политике и, конечно же, дипломатии.

Победители Конкурса получают право обучаться на бюджетной основе в ННГУ им. Н.И. Лобачевского или в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Финалисты получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Дополнительные баллы могут быть использованы при поступлении в ННГУ им. Н.И. Лобачевского или в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на отличные от «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» направлений.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (электронную форму для заполнения необходимо скачать на сайте Представительства) и направить на электронный адрес Представительства nnov@mid.ru .

При заполнении заявки требуется написать эссе на тему «Почему я хочу стать дипломатом?» (не более 2 тыс. знаков).

При заполнении анкеты следует обратить внимание на пункт «ВУЗ». Необходимо выбрать только один ВУЗ! Впоследствии выбранное учебное заведение нельзя будет изменить.

Конкурсные туры будут осуществляться на базе выбранного университета.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 февраля 2024 года.

Телефон для справок: (831) 439-13-45.