Российское общество «Знание» подвело итоги Всероссийского просветительского проекта Знание.Театр в этом году

В 2023 году Всероссийский просветительский проект Знание.Театр Российского общества «Знание» стал еще масштабнее и включил в себя сразу три творческих трека: конкурс на лучшую постановку пьесы «Трудный экзамен», просветительский театральный марафон совместно с ArtMasters и акцию. Активности проекта Знание.Театр охватили все 89 регионов нашей страны. Все мероприятия и события проекта в первую очередь направлены на просвещение через театральные формы, а также на популяризацию искусства. Проект Знание.Театр реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников».

«Всероссийский проект Знание.Театр существует уже три года, и каждый раз мы пытаемся предложить в рамках него что-то новое и интересное. Например, в прошлом году у нас проходил конкурс на лучшую пьесу, а в этом мы предложили ребятам прислать на суд профессионального экспертного жюри свои собственные постановки. В целом проект дает возможность познакомиться с искусством через самые разные форматы: лекции, мастер-классы, марафон, творческие встречи и другое. Благодаря этому каждый желающий смог почувствовать себя частью профессиональной творческой среды, пообщаться с ведущими экспертами и открыть для себя много нового из мира театра, который, несомненно, является важной частью нашего общего культурного кода», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

15 декабря завершилась одна из трех основных активностей проекта Знание.Театр — просветительская акция. В рамках нее прошло более 550 мероприятий. Она стартовала 28 сентября и прошла в самых разных уголках России. Благодаря акции у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появился шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами. Заявки на участие в акции Знание.Театр прислали более 1200 театров, школ, библиотек и других культурных пространств из разных регионов России, а в качестве спикеров акции выступили 700 человек.

Чувашская Республика вошла в тройку активных участников данной акции («бронза» по количеству проведений мероприятий и разделил одну из лидирующих позиций по количеству охваченных участников с Хабаровским краем).

Еще одна активность проекта— конкурс на лучшую постановку пьесы «Трудный экзамен». Заявки подавали с 15 апреля по 31 октября.В нем принимали участие школьные и студенческие театральные коллективы, а также ребята, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. Всего на конкурс поступило более 2000 заявок из 89 регионов страны.

Лауреатом в номинации «За самое выразительное решение драматического произведения» стал экспериментальный театр пластики «Кафедра» ДК ЧГУ. Премьера победителя в данной номинации состоялась 28 ноября 2023 г. на сцене ДК ЧГУ.

Кроме того, в ноябре и декабре состоялись показы лауреатов конкурса постановок «Трудный экзамен» в 15 регионах России. Молодежные театральные коллективы, отмеченные экспертным советом, получили возможность показать свою версию спектакля на профессиональной сцене в своем регионе. Более 4000 зрителей в Барнауле, Благовещенске, Волгограде, Донецке, Екатеринбурге, Луганске, Краснодаре, Майкопе, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Саратове, Улан-Удэ, Уфе, Чебоксарах и Якутске смогли оценить спектакль «Трудный экзамен» в прочтении театральных коллективов из разных уголков России.

Главного победителя и лауреатов конкурса определял экспертный совет. Его председателем стал ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС, театральный критик, кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Заславский. Также в экспертный совет конкурса на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» вошли художественный руководитель Театра на Бронной, режиссер Константин Богомолов, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Князев, директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters», член Академии Российского телевидения Борислав Володин и другие известные деятели культуры и искусства.

Благодаря просветительскому театральному марафону о русских писателях, который проходил в июне – октябре этого года в рамках проекта Знание.Театр,у поклонников театрального искусства была уникальная возможность на безвозмездной основе увидеть показы спектакля-призера Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters «Дневник Писателя» по масштабному публицистическому произведению Ф.М. Достоевского. Пять показов спектакля «Дневник Писателя» режиссера Аси Князевой проходили в стенах театра «Школа драматического искусства» (сцена на Новослободской). После каждого показа режиссер и актеры спектакля общались со зрителями и отвечали на вопросы аудитории. Спектакль посетили более 1000 человек.

В образовательную часть просветительского марафона вошли лекции о русских писателях, драматургии и современном театральном процессе от видных деятелей культуры и искусства России. Лекции просмотрели более 2 миллионов онлайн-зрителей.

В ходе реализации проекта состоялась интеграция в Международный детский культурный форум, а также в выставку «Школа-студия МХАТ-80. Семейный альбом», стали партнёрами Всероссийского театрального проекта Движения Первых «Школьная классика». Кроме того, лауреаты проекта Знание.Театр приняли активное участие в постановке театральных миниатюр с командами актива Госкорпорации «Роскосмос».

Следить за новостями проекта можно на сайте Знание.Театр, а также в официальной группе во ВКонтакте.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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