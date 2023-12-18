Жители Чувашии принимают участие во всероссийской муниципальной премии «Служение»

Награда присваивается в этом году впервые. Она присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни жителей.

ПФО занимает второе место по активности участия в разрезе страны – больше 2,4 тысяч из 19 заявок поступило именно из нашего федерального округа, в том числе из Чувашии.

Награда вручается в десяти номинациях: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

Регистрация соискателей премии завершилась, заявки прошли первичный отбор. До 18 декабря будет проходить перекрёстное голосование: участники оценят по определённым критериям несколько проектов и управленческих решений других претендентов на победу. Уже 25 декабря начнётся народное голосование на сайте премияслужение.рф, а победителей наградят в январе 2024 года.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации Президента Российской Федерации, а наблюдательный совет возглавляет первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.