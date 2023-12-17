Рабочие, выходные дни и праздники в январе 2024

По данным производственного календаря, точное число рабочих дней в январе 2024 года составляет 17 — столько же было и в 2023 году. Разница с лидирующими по числу рабочих дней месяцами (в 2024 году к таким относятся июль и октябрь) составит почти неделю — целых 6 дней. В июле и октябре работать мы будем больше всего. К слову, в 2025 году число рабочих дней в январе может вырасти до 18.



В январе 2024 года будет в общей сложности 14 выходных. Более половины из этого числа выпадает на новогодние каникулы. Согласно Трудовому кодексу, новогодние каникулы считаются нерабочими праздничными днями и в 2024 году продлятся с 1 по 8 января включительно. Суммарная продолжительность новогодних каникул будет равняться 10 дням, потому что к январским нерабочим дням добавляются 30 и 31 декабря 2023 года.



Также в январе 2024 года постановлением Правительства РФ предусматривается перенос следующих выходных дней: с 6 января (суббота) на 10 мая (пятница) и с 7 января (воскресенье) на 31 декабря (вторник).



Источник: RG.ru.