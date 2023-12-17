Недвижимость по завещанию

У меня на руках есть отцовское завещание. Он мне отписал всё своё имущество. Могу ли я обратиться в МФЦ с этим завещанием или потребуются ещё какие-то документы, чтобы оформить недвижимость на себя?

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова поясняет, что завещание не является правоустанавливающим документом. Оно лишь подтверждает волеизъявление наследодателя. Чтобы оформить недвижимое имущество на себя, следует обратиться в нотариальную контору по месту последней прописки отца и пройти процедуру принятия наследства. Несмотря на наличие завещания в вашу пользу, только спустя полгода нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство. Именно этот документ необходимо предоставить в Росреестр для регистрации права на недвижимость.



Лично обращаться в МФЦ не понадобится, нотариус сам направит документы в Росреестр и выдаст вам после совершения сделки готовые документы.



Если же шестимесячный срок для принятия наследства со дня смерти отца пропущен, то следует обратиться в суд с иском о включении имущества в наследственную массу, а также о признании права собственности в порядке наследования.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.